【京阿尼遭縱火】動漫界黑暗一天　京都動畫貴精不貴多擄獲人心

原稿被毀、人員死傷、大樓面目全非…… 7月18日可能是日本動漫史上最黑暗的一天，擁有數十年歷史的「京阿尼」京都動畫，淹沒在烈火濃煙中，一把大火燒毀了多少二次元愛好者的童年。 原文作者：陸鵬鵬／藍鯨財經記者工作平台

7月18日上午，日本知名動漫公司「京阿尼」京都動畫位於京都府京都市伏見區的工作室發生了爆炸性的火災。據附近多位過路行人致電消防部門稱「工作室一樓發出爆炸聲，建築物整體冒出濃煙」。

京都動畫工作室是一棟三層樓的建築，共計約700平方米。根據現場畫面顯示，京都動畫的三層工作室全部燒毀，截至當地時間下午1時，共有49輛消防車趕赴現場參與滅火工作，救援行動持續超過3個小時，明火已經基本撲滅，建築物被黑煙籠罩。

警方表示，事發當時建築物內約有70名工作人員，火災已至少導致多人傷亡。還有一些人仍然未能與其取得聯繫。

日本放送協會公開警方在現場發現趟在地上的疑犯的畫面（NHK截圖）

或影響新作上映

警方透露，目前縱火疑犯已被警方控制，為41歲男性，其對縱火的事實供認不諱，也因為受傷正在醫院接受治療。

根據現場目擊者證言，縱火男子一邊倒着類似汽油的液體，一邊點燃汽油一邊説着「抄襲」「去死吧」等話。

此次火災中，工作室損壞嚴重，有大量珍貴的動畫原稿被燒毀，京都動畫原定於2020年1月的動漫《紫羅蘭》劇場版是否能夠上映目前還是未知數。

數據顯示，微博上「#京都動畫發生爆炸#」等話題的閲讀量高達2.5億，討論數超過10萬，熱度與今年4月巴黎聖母院失火事件不相上下。

+ 6 + 5 + 4

動畫界的「巴黎聖母院」

京都動畫工作室遭業內譽為動畫界的「巴黎聖母院」，此次火災也被稱為二次元的911事件。該事件一出隨即登上微博熱搜榜，在網絡上引起高度關注，除了日本民眾外，國內不少二次元愛好者也深感痛心。動畫電影《你的名字。》的導演新海誠也在Twitter發文，希望京都動畫的所有人平安無事。

作為動漫大國，日本擁有多家知名動畫公司，「京阿尼」京都動畫便是其一。此次火災之所以能引起廣泛關注，無外乎京都動畫在日本甚至世界上的影響力。

公開資料顯示，「京阿尼」是一家以動畫企劃、製作以及動畫製作相關的技術指導為主要營業事項的日本企業。其成立於1981年。1985年7月12日成為有限公司，並於1999年成為股份有限公司。2003年開始獨立製作動畫。

《K-ON！》，京都動畫出品的著名動畫之一。（京都動畫）

靠獨立製作體制脱穎而出

如果説《男兒當入樽》《龍珠》《ONE PIECE》等知名動漫為東映動畫的代表作的話，那麼京都動畫也曾製作過《涼宮春日》系列、《境界的彼方》、《幸運星》、《冰菓》、《玉子市場》、《Free！》等一系列優秀的動畫作品。

對二次元愛好者而言，除了劇情外，動畫的畫質是吸引粉絲最主要的因素。在這一點上，京都動畫是日本當前所有動畫公司中做得最好的，其寫實、精緻、唯美的畫風也被粉絲稱為業界良心。

數據顯示，由京都動畫製作的動漫《紫羅蘭永恆花園》2018年1月在中國影片網站B站開播時，僅僅上線5分鐘就獲得了超過6萬的播放數量，4000條的彈幕評論，在動畫作品羣魔亂舞的當下，京都動畫依然能夠脱穎而出。

這主要得益於「京阿尼」完備的獨立製作體制。值得注意的是，即使是在日本這個擁有無數動畫製作公司的國家裏，能夠完全獨立製作動畫的公司仍然是屈指可數。

作品貴精不貴多

數據顯示，京都動畫自2003年獨立製作第一部動畫《全金屬狂潮》以來，16年時間只做了不到30部「動畫番劇」，平均一年不到2部，這可能還抵不上某些公司一個季度的作品數量。也正是極低的數量為京阿尼換來超常的動畫質量。

獨立的製作體制+完備的人才儲備+合理的製作時間安排，讓「京阿尼」在確保動畫質量的同時還能保持持續穩定的創作生產。

動漫於19世紀上半葉發源於英國，後相繼興盛於美國和日本。而繼美國和日本之後，中國有望成為全球動漫產業轉移的下一個重心。

動漫產業潛力巨大

數據顯示，2017年中國動漫行業產值達到1500億元人民幣，佔整個文化娛樂產業總產值的比例接近24%。預計2020年有望突破2000億元人民幣產值。由此可見，中國的動漫產業潛力巨大。

動漫產業鏈分為上游、中游和下游三個部分，上游為內容生產環節，中游為動漫作品的發行平台、下游為動漫衍生品市場。就中國而言，雖然動漫產業產值日益提高，但在上游的內容生產環節仍與日本有較大差距。日本動漫作品製作精良、深度及內容多元化，同時產業鏈完備。

以京都動畫為例，其憑借獨特的運作方式和始終如一的動畫質量收獲良好票房數據，這一點在其財報數據中也有所體現。

營運成本日益增加

數據顯示，京都動畫2007年至2015年營收分別為12.5、11.5、16、18.2、18.21、18.16、21.27、23、24.63億日元，盈利分別為1.6、0.55、0.85、2.36、0.78、0.69、1.43、1.65、0.53億日元。

綜觀往年的經營狀況可以發現，京都動畫營收始終處於上升趨勢，這主要得益於其日益精良的動畫作品。反之，其盈利始終沒有太大起色，2015年在營收創歷史新高的同時，盈利0.52億日元創了歷史新低。

有觀點認為，當下日本動漫行業競爭激烈，想要保證動畫的質量首要維持的是原畫師的薪資水平，因此京都動畫在營運成本上日益加大開支，故導致盈利一年不如一年。對這樣一個具備獨立製作體制動畫公司而言，未來在保證動畫質量的同時，如何提升盈利水平是「京阿尼」需要思考的問題。

7月18日一把大火讓京都動畫再度回歸大眾視野，這一日也成為動漫史上最黑暗的一天。作為曾經行業中的士兵，祈禱「京阿尼」能夠在此次劫難中浴火重生。