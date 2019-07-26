突尼斯總統埃塞卜西逝世　國會議長宣誓為臨時總統

突尼斯總統埃塞卜西（Beji Caid Essebsi）7月25日離世，終年92歲。當地一連七日定為全國哀悼期，而國會議長納賽爾（Mohamed Ennaceur）已經宣誓成為臨時總統。

突尼斯原定在11月17日舉行大選，埃塞卜西曾表示無意參加，並在執政黨「突尼斯呼聲黨」（Nidaa Tounes）的會議上指出是時候讓路予年輕人。不過由於他的離世，英國廣播公司（BBC）引述當地選舉委員會報道，大選會提前舉行，但暫時未有明確日期。根據突尼斯憲法，國會議長可以暫代總統職務45至90日，直到完成籌備大選為止。

埃塞卜西生前是全球最年老的總統。「阿拉伯之春」運動浪潮期間，在位23年的前總統本阿里（Zine el-Abidine Ben Ali）遭推翻後，埃塞卜西扮演重要角色，他出任過渡政府總理，帶領突尼斯走上民主選舉之路，然後他在2014年透過民主選舉當選總統。突尼斯也被視為阿拉伯之春後唯一「成功」建立民主體制的國家。

不過突尼斯呼聲黨與伊斯蘭教政黨打對台，加上當地近年失業率高企，也不時受到穆斯林武裝份子攻擊。2015年該國受武裝份子攻擊，造成數十人死亡；2018年曾因戒備恐襲宣佈進入緊急狀態，近來當地也多次發生自殺式恐襲。

埃塞卜西的喪禮預計於27日舉行。

（美聯社／英國廣播公司）