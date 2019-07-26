美國航空管理局：波音737 MAX沒有復飛時間表

波音737 MAX客機自3月起停飛，該公司計劃在10月復飛，不過一名美國聯邦航空管理局（FAA）高級官員7月25日表示，現時未有批准復飛的時間表。

FAA代理局長埃爾韋爾（Dan Elwell）在威斯康辛州（Wisconsin）出席一個航空展時表示：「我們沒有時間表，不是在10月、8月或2021年」，他認為復飛的唯一條件是飛機經過全面檢查和滿足所有規定，就可以安全投入服務。

波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）24日稱，有信心737 MAX客機在9月試飛後，在10月獲當局批出飛行許可。

FAA機師6月在模擬飛行時發現防止失速的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）啟動，但在其中一次啟動程序需時較長時間才令穩定飛機的水平尾翼配平（stabilizer trim system）回復正常，波音表示正修正問題。

另外歐洲航空安全局（EASA）亦向FAA及波音提出對該系列飛機的憂慮，要求在復飛前改善。米倫伯格指已經將外國監管機構的意見列入評估名單。但他警告公司或可能再減產737 MAX，甚至是完全停產。

（路透社）