波音737 MAX要「改名換姓」？　瑞安航空機身標記疑塗改

波音737 MAX系列客機接生兩宗致命空難後，2019年3月遭下令全球停飛。有外國網民發現，全歐最大廉航公司瑞安航空（Ryanair）訂購的波音737 MAX 客機，機身的MAX標記疑遭修改，塗上另一個名字。網民懷疑此舉是為復飛Max系列客機鋪路。

網民發現瑞安航空的「737 MAX 200」客機被改名為「737-8200」（圖源：Twitter）

外國網民在Twitter上載的照片顯示，一架等待交付予瑞安航空的波音「737 MAX 」客機，機身本來印上的「737 MAX」標記，改為「737-8200」。

他們猜測，波音試圖為737 MAX系列「改名換性」，以復飛該系列客機。他們指出，波音並未排除改名重塑該系列的可能，所以公司可能會在銷售時保留MAX的名字，但容許航空公司及後為客機重新命名。

有網民批評，無論如何修改標記，都不會改變737 MAX系列不安全的事實。波音及瑞安均未就此作回應。

《英國廣播公司》（BBC）報道，瑞安航空訂購135架「737 MAX」系列客機，該型號是「737 Max 8」的改版，座位數較多。

《華爾街日報》7月15日引述美國聯邦航空署（FAA）消息人士及飛機師工會領袖指出，目前最有可能的情況，是要到2020年1月才開始復飛，但強調情況隨時會改變。

（綜合報道）