英護衛艦霍爾木茲海峽執勤　為兩英商船護航

撰文：許懿安
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伊朗7月19日扣押英國註冊運油輪後，包括英國在內多國都對該區水域航行安全感到憂慮。英國決定派出軍艦為行經霍爾木茲海峽的英國船隻護航。
英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）7月24日晚上護送兩艘英國商船。英國防部指，有關護航工作並非強制，懸掛英國國旗的商船要預先通知英國運輸部（Department of Transport），軍方才會安排作單獨或以小組形式護航。
就在英國宣布為船隻護航的同一天，伊朗測試一枚流星-3型（Shahab-3）中程彈道導彈，飛行了1000公里。美國指它未對船隻航行或美國基地構成威脅，情報機關評估結果是伊朗藉測試是提升導彈射程和準確度。
伊朗與英國關係惡化，始於英國7月4日在海外屬地直布羅陀（Gibraltar）扣押伊朗運油輪「格雷斯1號」（Grace 1），當局以懷疑船隻違反歐盟裁禁令運送石油往敘利亞為由進行扣留。伊朗其後警告可能會採取同樣行動。伊朗7月19日在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）扣押2艘運油輪；英國註冊運油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero，前譯因佩羅號）至今仍然被扣留，另一艘由英國船公司營運、懸掛利比利亞國旗的油輪梅斯達爾號（Mesdar，前譯瑪斯達爾號）則在19日獲釋。
英國多次要求伊朗釋放「史丹納帝國號」無果，正考慮實施制裁措施。時任外相的侯俊偉（Jeremy Hunt）其後提議成立歐洲護航艦隊。在英國提出建議後，有3名外交官員23日表示，法國、意大利和丹麥已經表示支持這個由歐洲國家領頭的提案。