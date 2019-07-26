澳洲多間大學與孔子學院簽協議　遭質疑違例沒申報

澳洲媒體早前揭露澳洲有多間設立孔子學院的大學，在簽訂協議時同意讓中國國家漢辦審查學院教學的內容，遭質疑未有申報，違反澳洲規例。澳洲政府決定調查13間大學，要求大學依法申報內容。

北京政府為推廣中國文化，近年一直尋求與外國大學合作，在當地設立孔子學院，但遭西方國家質疑是政治宣傳機器，雙方各執一詞。在澳洲，目前有13間大學設有孔子學院。

阿德萊德大學內有孔子學院，圖為該學院舉辦的活動（阿德萊德大學孔子學院Facebook）

澳洲媒體如《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）等報道，當地至少有11間大學與創建孔子學院的中國國家漢辦簽署協議，當中有多間大學如昆士蘭大學（University of Queensland）、格里菲斯大學（Griffith University）等，其協議列明它們必須接受孔子學院總部對學院教學質量的審查。

昆士蘭大學回應指，該協議是在2009年首次簽署，2014年續簽，至2019年4月已到期，雙方正就新版的協議談判，強調不會讓協議以任何方式限制學校的自主權。

澳洲悉尼大學也有開設孔子學院（悉尼大學孔子學院Facebook）

澳洲媒體質疑有關協議是否違反澳洲2018年實施的《外國影響力透明度計劃法》（Foreign Influence Transparency Scheme Act），該法要求在澳洲的人民或機構，申報任何受外國政府委託而開展的活動。目前該13間大學均沒有申報。

澳洲政府決定介入調查有開設孔子學院的大學，澳洲檢察總長波特（Christian Porter）指出，近月已約談部分大學，瞭解他們簽訂的孔子學院協議是否須要申報。