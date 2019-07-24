【逃犯條例】澳洲昆士蘭大學港生靜坐　內地生圍堵破壞連儂牆

香港反《逃犯條例》的爭議持續，引來身處各地的港人關注。在澳洲的昆士蘭大學，有香港留學生周三（24日）在校內發起靜坐活動，並設置流動「連儂牆」表達對事件的關注，但之後引來逾200名中國學生前往圍堵，當地警方介入。 有在場的香港學生表示，有中國學生破壞連儂牆及推撞他人，又有人指罵香港學生「港獨」。

有男子在現場出手推撞參與活動的香港學生。（讀者提供片段截圖）

現場人士立刻制止動手的男子。（讀者提供片段截圖）

事發在布里斯本的著名學府昆士蘭大學（The University of Queensland），當天校園正舉行「Market Day」（市場日）的活動，有約30名香港留學生早上開始參與集會靜坐活動，並有當地學生加入。集會者要求香港政府撤回修訂《逃犯條例》，學生又在現場設置流動的「連儂牆」，並高叫「Save Hong Kong」口號等。

有份參與活動的香港學生張先生指出，活動本來和平進行，但至中午1時左右，卻有愈來愈多中國學生到現場圍堵集會人士，有人破壞連儂牆，向它淋水，又出手推撞及攻擊他人等，在場人士立刻阻止，之後中國學生一方的人數愈來愈多，達到逾200人。

張先生稱，有中國學生指斥香港學生是「港獨」，他稱「但其實這場活動是關注《逃犯條例》及中國的人權問題」。

從現場影片可見，有相信是中國學生一方的男子，突然出手推撞參與活動的人士，雙方之後分別以普通話和廣東話罵對方。

有警員在現場介入事件。（讀者提供片段截圖）

有留學生把「流動連儂牆」背在身上。（讀者提供片段截圖）

事件之後引來當地警方介入，把兩邊學生分隔開來。當天有香港學生在現場高唱《Sing Hallelujah to the lord》，內地生一方則唱國歌「抗衡」。

澳洲媒體SBS報道，在活動期間，一名戴上口罩的男子試圖撕去示威者設置的「連儂牆」、破壞現場的海報，同時有人被指滋擾現場女學生，與在場示威者互相推撞並爆發肢體衝突，據報有集會人士被包圍者手叉頸部。

報道又指，包圍者認為反修例人士在「連儂牆」所表達的訊息具有冒犯性，他們批評反修例人士分裂中國、危害國家主權，又認為言論自由不應侵害其他人的自由，認為示威人士不應堵塞道路。包圍者遲遲不肯散去，堅持撤離的條件是集會人士作出道歉。