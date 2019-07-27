美不期待上海談判有大突破　特朗普批中國想拖到大選之後

中美代表即將在中國上海舉行新一輪貿易談判，這是日本大阪G20「習特會」後，雙方舉行的首次面對面會晤。但是美方對談判期待並不高。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月26日接受CNBC電視台採訪時説，「我不期待任何大協議。跟我們的談判代表談過後，我想他們是要去重設談判舞台，並且希望回到五月時候的談判進度」。

庫德洛同時指出，美中需要通過談判來解決知識產權盜竊和強制技術轉讓等關鍵性的結構議題，才有希望達成貿易協議。

他説：「我們情況很好。目前還沒有協議，但還有結構性的議題，如知識產權盜竊，網絡干預，貿易以及非貿易壁壘，強迫技術轉讓，以及協議的執行機制。如果我們當初已經達成90％，只剩下10％，我稱之為射門邊線，我想談判代表們想要回到那臨門一腳的進度。而讓我再次強調一個非常重要的事情，就是我們非常強烈地期待中國落實善意，通過大量購買美國農產品與服務來調整貿易平衡。」

庫德洛的這番表態正值美中即將於7月30日至31日在中國上海舉行新一輪貿易談判之際。雖然6月底的日本大阪G20「習特會」重啟了兩國5月之後陷入僵局的貿易談判，但是兩國仍存在很多分歧，其中包括是否取消關税等問題。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）7月26日在白宮對記者説，中國想要拖到美國2020年大選之後，想要民主黨簽署協議。

他還説：「當我贏了，他們會立即簽署協議。」

美國即將於2020年舉行4年一次的總統大選，特朗普能否連任是一個問號。美國前副總統、民主黨的參選人拜登（Joe Biden）是特朗普的一個勁敵，他人氣和威望都頗高。拜登多次批評特朗普的對華貿易戰。

特朗普此前也説，拜登是中國想要的總統。但是他警告中國不要拖延，否則到了他的第二任期，協議會對中國更加不利。