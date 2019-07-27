特朗普要阻止中國成世界領袖　顧問呼籲不惜退出貿易談判

中美新一輪談判即將舉行之際，美國總統特朗普的中國問題顧問之一白邦瑞説，特朗普不把中國視為美國的敵人，但將力求阻止中國取代美國成為世界領袖。

白邦瑞（Michael Pillsbury）7月25日在華盛頓智庫大西洋理事會説，特朗普（Donald Trump）總統並沒有把中國視為敵人。他説，很多的政策可以引起中國的不滿或憤怒，但特朗普總統並沒有選擇去採取行動去執行這些政策。

不過，白邦瑞強調，在確保美國維持世界第一地位的問題上，特朗普態度明確。他説：「被特朗普總統所視為的競爭就是要永遠地阻止中國取得世界領袖的首要地位。」

一些經濟學家估計，中國到2049年經濟總量將是美國的三倍多。白邦瑞説：「所以在某種意義上，在這些條件下，中國會控制我們，我們將成為中國的殖民地。」

他還警告：「有很多美國人一直説，我們曾經也是一個不道德的國家，我們有過奴隸制度，我們有各種侵犯人民權利的行為——既然美國有機會成為頭號強國，那也可以讓中國接管世界。這種觀點在美國很有市場。

「我希望我們不會看到這種情況的發生，因為我的預感是，以中國的經濟增長率，當中國超過我們後，美國的日子就一去不復返，『百年馬拉松』不會再有第二次。」白邦瑞説。

他説，美國要「在應該競爭的領域」與中國競爭，貿易問題就是對美中競爭最好的概括。「我們不能容忍中國方面的不公平優勢。讓我們堅強一點。如果必須的話，我們就退出貿易談判。正如總統所説，也許不會有任何協議。他還説他不急於成交 。」

中美7月30日至31日將在上海舉行新一輪談判，但是外界對此這次談判的預期比較低，雙方達成協議的機率不大。

據悉，中美貿易戰已經持續了一年多，有分析認為，特朗普打貿易戰的一大目的之一就是為了延緩中國崛起和超越美國的步伐。在貿易戰的過程中，特朗普本人也多次直言不諱地説，是他阻止了中國超越美國。

特朗普2019年4月2日在一次春季晚宴上説，要不是他徵收了關税，中國經濟幾年之內就將會趕超美國。他説：「他們將會在很短的時間裏趕上我們，兩年內，在我任期結束的時候。如果你們的總統是一個一般的總統，他們將會趕上我們。但是現在呢，他們要花很長的時間才能趕上我們。」

特朗普6月10日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時直言不諱地説：「我想要中國發展得很好，但是説實話，我不想他們和我們一樣好。」

特朗普還説，當中國在談《中國製造2025》時，他們的意思是，中國將在2025年變得更加強大，佔據主導地位。「我對習近平主席説，聽着，這冒犯了我。不能這麼做。現在他們不再使用2025計劃了，因為他完全理解了我們的意思。」