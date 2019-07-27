美最高法院裁定　特朗普可用國防部資金建美墨圍牆

美國以保守派佔多數的最高法院，法官以5票贊成與4票反對，推翻加州聯邦法院法官阻止華府可動用25億美元的國防部資金在南部邊境興建圍牆的決定。這筆錢將用在加州、亞利桑那州及新墨西哥州的建牆項目。

圖為7月17日三名躲過美國國民警衞隊偵察、通過邊境進入美國境內的移民，在等候邊防巡邏隊駕車將他們載走。（AP）

美國加州一聯邦法官6月28日作出裁決，禁止政府動用軍事資金建牆。特朗普不滿判決並隨之提出上訴。該名法官指出，國會並無特別説明授權政府可動用這筆款項建牆。

在美墨邊境建牆是特朗普（Donald Trump）競選美國總統時已許下的競選承諾。他在上任後致力推動建牆，在美國國會與民間都有反對聲浪。

在民生施政方面高舉「美國優先」旗幟的特朗普，主張在美墨邊境修建圍牆，以阻擋非法移民流入。他認為他們為美國本土帶來罪案及毒品等，要求與美國接壤的墨西哥加強執法，阻止移民湧到美國邊境。他亦要求其他國家協助處理相關問題。

美國26日與危地馬拉簽下具爭議性的「安全第三國協議」（Safe Third Country Agreement）。那些經過危地馬拉到美國求庇的洪都拉斯及薩爾瓦多移民，需先在危地馬拉停下來尋求庇護。數天之前，特朗普威脅説，如危地馬拉不肯簽協議，美國會有強硬的報復措施。