約翰遜與歐盟談不攏　硬脱歐機會再增

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上任後，英國走向「硬脱歐」的機會再升高。約翰遜表態稱，除非歐盟廢除北愛爾蘭邊界的「補底方案」（Backstop Plan），否則不會與歐盟舉行任何談判。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）則警告，英國若出現無協議脱歐，會導致更多北愛爾蘭人尋求愛爾蘭的統一。

約翰遜發言人表示，英國目前未有與歐盟談判的時間表，但稱若然談判，必須釐清討論內容的基礎。約翰遜26日同德國總理默克爾（Angela Merkel）通話時強調，惟有廢除「補底方案」，他才會尋求達成協議。同時，約翰遜表示，英國必須為無協議脱歐作準備。

但歐盟其他國家未有妥協跡象，德國歐洲事務部長羅特（Michael Roth）表示，約翰遜誤以為歐盟會任由自己遭到勒索。瓦拉德卡則警告，「硬脱歐」將導致部分北愛爾蘭人質疑國家的團結，愈發尋求愛爾蘭的統一。

英國《衞報》形容，約翰遜否定英國之前與歐盟的協議，英國是「邁向無協議脱歐」。

至於英美方面，美國總統特朗普（Donald Trump）26日致電約翰遜，稱美英雙方已經就自由貿易協議展開討論。英國政府發表聲明稱，「英美領導人一致認為，脱歐為兩國加強經濟夥伴關係提供前所未有的機會」。