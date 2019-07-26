約翰遜欲廢除補底方案　與愛爾蘭的膽小鬼博弈

英國首相約翰遜（Boris Johnson）誓言在10月31日如期脱歐，當中就需要解決最受爭議的北愛爾蘭邊界「補底方案」（Backstop Plan）。對此，約翰遜表示要廢除「補底方案」，但問題是愛爾蘭未有妥協的跡象。

約翰遜7月25日首次以首相身份出席國會會議，他勾畫了2050年脱歐後的英國景象：「成為歐洲最大最繁榮的經濟體，處於新貿易網絡的中心。」他多次重申廢除北愛爾蘭邊界的「補底方案」，作為新脱歐協議的一部分。不過，約翰遜卻未有詳細回應議員的質疑：如何説服歐盟放棄「補底方案」，抑或是在無「補底方案」的情況下，如何處理愛爾蘭的邊境問題。

約翰遜強調廢除「補底方案」（Reuters）

愛爾蘭總理：不會重啟談判

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）在約翰遜上任的首日就潑冷水，表明「重啟談判」不會在現實出現，並指約翰遜欲廢除「補底方案」，雖然該信息明確，卻明顯缺乏具體細節。

對於愛爾蘭而言，「補底方案」具有重要性。因為該方案可以避免愛爾蘭與北愛爾蘭300英里的邊界重設海關檢查，愛爾蘭出口至歐盟其他國家的產品，約40%需要經過英吉利海峽，倘若沒有「補底方案」，愛爾蘭的出口預計將受到嚴重影響。

歐盟同樣需要一份「補底方案」，以保護歐盟的單一市場、區域監管以及經濟合作。歐盟負責英國脱歐事務談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，約翰遜提出廢除「補底方案」是「不可接受」。

英國脱歐立場強硬的議員則認為，「補底方案」將北愛爾蘭繼續留在歐盟的單一市場以及海關聯盟，變相將英國困在歐盟當中。雖然方案規定，一旦英國與愛爾蘭達成協定，雙方可避免在邊界設置海關時，「補底方案」將會失效，但是對英國人來説，此舉無異於「分裂國家」。

瓦拉德卡稱約翰遜要求的重啟談判不會出現（Reuters）

約翰遜想迫使愛爾蘭妥協

約翰遜認為，當愛爾蘭面對「硬脱歐」的威脅時，他們不得不向英國妥協，在北愛爾蘭邊界問題上接受英國的要求。因為一旦「硬脱歐」成真，屆時亦不會有「補底方案」。

約翰遜似乎在採取「膽小鬼博弈」的方法，看誰先認輸，接下來將視乎愛爾蘭採取怎樣的應對方式。不過從愛爾蘭的表態看，瓦拉德卡尚未願意在「補底方案」上讓步。不論是英國還是愛爾蘭，北愛爾蘭出現「硬邊界」皆意味更大的風險，雙方都不願歷史重演，也就是激發當地英國管治支持者與愛爾蘭統一派的紛爭。