俄提前向中國交付第2批S400 解放軍將能徹底封鎖台灣海峽

台灣海峽局勢緊張之際，俄羅斯將提前向中國交付S-400防空導彈系統。S-400一旦完全部署好，北京將在台海局勢上有更大的主動權。

俄羅斯塔斯社7月25日報道稱，俄羅斯通過海路向中國交付第2批S-400防空導彈裝備。一位未透露姓名的俄羅斯政府消息人士的話説：「一艘裝載了第2批S-400導彈系統首批裝備的運輸船已經從波羅的海沿岸的烏斯季盧加港出海。」

該消息人士説，此次交付「比合同規定的時間提前了幾個月」，俄方將「在短時期內」派出「至少3艘船隻」運送裝備。

據悉，中國在2014年簽署了價值約30億美元的購買S-400防空導彈系統的合約，從而成為這款俄羅斯先進防空導彈系統的第一個外國買家。中國軍方已對2018年春季交付的第一批S-400導彈系統進行了成功試射。

值得一提的是，俄羅斯提前向北京交付S-400導彈正值台灣海峽局勢緊張之際。美國軍艦2019年頻繁穿越台灣海峽，特朗普（Donald Trump）還在準備對台新軍售，金額達22億美元，是特朗普上台後對台最大軍售。與此同時，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）2019年5月份還在美國會晤了台灣高官李大維，這是台美斷交以來國安高層首度會晤。

在美國頻繁打台灣牌的背景下，中國政府在7月24日發佈的《新時代的中國國防》白皮書中説，如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衞國家統一。中國不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

而S-400的到來能夠幫助解放軍更好地掌控台灣海峽的局勢。美國《防務新聞》認為，一旦解放軍在山東、福建等沿海地區部署S-400，釣魚島和台灣都會在該導彈的攻擊範圍內，該導彈將成為東亞地區的「戰爭規則改變者」。

美國智庫「全球戰略與轉型」總裁保羅稱，依靠超遠的射程和強大的電子戰能力，S-400堪稱「戰爭規則的改變者」，由原來的防禦角色轉化為一種攻擊系統。報道舉例説，如果解放軍對台發動攻擊，首先將用大量地對地導彈摧毀台灣空軍的基地和跑道，剩餘台軍戰機可能剛起飛就會遭到S-400的攻擊。在這種情況下，「解放軍將徹底解決台灣海峽的制空權問題」，切斷美日對台的軍事援助。

還有分析認為，北京有了S-400，台灣E-2T型預警機就不敢露頭。僅這一點，就可給台灣海峽空戰帶來難以預料的結果，而且還可阻止敵方運輸機在射程內的飛行。從空中向台灣調運武器和兵力，就會是非常冒險的。解放軍不必鋌而走險就可封鎖台島空域，而且想封鎖多久就能封鎖多久。