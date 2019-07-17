S400摩擦升級　美國叫停向土耳其出售F-35

隨着俄羅斯的S-400導彈防空系統在土耳其落地，美國也採取了行動，宣佈停止向土耳其出售F-35戰機。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日在一次內閣會議上説，土耳其愚蠢地購買了俄羅斯的導彈系統，這是不允許的，因為土耳其是北約成員國。

特朗普還説，土耳其也從美國訂購了100多架F-35戰機，但是因為他們購買了俄羅斯的導彈系統，現在被禁止從美國購買F-35戰機。

這一切都是因為土耳其堅持購買俄羅斯的S-400導彈防空系統。雖然美國一直試圖阻止土耳其購買俄羅斯的S-400導彈防禦系統，但是土耳其還是堅持購買了相關係統。

俄羅斯國防部當地時間7月14日發佈新聞公報説，俄軍正派遣多架運輸機向土耳其空運土方購買的S-400防空導彈系統。

公報説，S-400導彈系統可在激烈電子對抗條件下摧毀多種新式、先進空戰武器。「依據俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）達成的協議，俄軍方正用運輸機向土方連續、按時運送S-400新型防空導彈系統的配套器材」。

土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S-400防空導彈系統。美國等北約國家多次警告土耳其不要購買這一俄製系統，認為該系統無法與北約武器系統兼容，且可能有助於俄方定位及追蹤美國及盟國的F-35戰機。土方堅持履行與俄方合同，認為購買S-400防空導彈系統是土耳其國家主權範圍內事務，其他國家無權干涉。

埃爾多安此前表示，儘管安卡拉定期付款，美國卻拒絕向土耳其供應最新型F-35戰鬥機，這是在搶劫。「如果你們有一個客户經常付款，你們怎麼能不給這個客户他想要的東西呢？這叫做搶劫。」

他還補充説，在供應F-35戰鬥機的合同框架內，土耳其已經向美國支付了14億美元的費用。

按照先前達成的交易，美方將向土方出售100架F－35，迄今已交付兩架，但戰機依然停在美國空軍基地內。土方已派多名飛行員赴基地接受培訓，以便今年11月正式提走這兩架F－35。

土耳其一名官員日前也表示，如果美國拒絕向土耳其交付F-35戰機，土耳其將考慮購買俄羅斯的戰鬥機。