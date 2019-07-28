特朗普批評非裔眾議員所屬選區鼠患肆虐　被斥涉種族主義

美國總統特朗普（Donald Trump）再發表涉及種族主義的言論，他7月27日在社交網站推特（Twitter）發文，抨擊民主黨非洲裔眾議員卡明斯（Elijah Cummings）代表的巴爾的摩（Baltimore）地區充滿鼠患，令人噁心。

特朗普在推特（Twitter）發文指，墨西哥邊境雖然擠迫，但清潔、有效率及運作良好，相反卡明斯所屬選區巴爾的摩令人噁心，受鼠患肆虐，一片混亂，「若他花更多時間處理該區問題，他或可協助清理這個非常危險和污穢的地方。」

卡明斯是眾議院監督委員會的主席，曾猛烈批評特朗普政府的墨西哥邊境政策。特朗普對此在推特（Twitter）表示，卡明斯就美墨的邊境環境，向邊境官員大喊大叫，認為對方是「殘忍的欺凌者」。 他續指，「巴爾的摩的情況更嚴重和更危險，可説是全美國最差的地區。」

卡明斯之後指出，他的職責是監督行政部門，其責任也是為所屬選區爭取權益。巴爾的摩市長楊格（Bernard Young）則稱，特朗普的言論具傷害和危險性。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦指責特朗普針對卡明斯的言論是種族主義，並稱卡明斯是公民權利和經濟正義的倡導者。

特朗普7月14日在推特（Twitter）上批評4名民主黨少數族裔國會議員，叫她們「滾回祖家」，招致國內外的批評聲四起。眾議院其後通過譴責議案。