特朗普被國會定性種族歧視　英國首相候選人：你不能叫人家回去

特朗普「Twitter治國」的真人騷現場7月14日出「車禍」，美國眾議院7月16日投票，百年來首次通過旨在譴責總統的表決，特朗普對四名少數族裔女議員發表過激言論，官員、媒體亦紛紛表態譴責。

美國《紐約時報》報道，美國在野民主黨執掌的眾議院7月16日投票表決，240票對187票通過，譴責美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日通過Twitter對四位少數族裔女國會議員進行的言論攻擊屬於種族歧視（Racist）；其中，眾議院共和黨議員中有四人亦投贊成票。

紐時文章稱，這是一百年來眾議院首次通過了一項旨在譴責總統的表決，文章認為，特朗普攻擊四位女議員的Twitter言論極其罕見，已成為他「總統生涯新低點」。英國路透社則認為，這項象徵性的表決旨在讓特朗普與支持他的共和黨人感到喪失顏面。

美國有線新聞網絡（CNN）報道稱，特朗普7月15日對媒體補充説：「我想要表達的只是，如果她們動了離開美國的念頭，完全可以離開。」特朗普14日針對四名對政府移民政策持反對意見的國會少數族裔女議員，發佈了五條推文，稱要讓這四人「火速返回......自己支離破碎、罪行肆虐的祖國幫忙，然後回來告訴我們她們是如何成功的。」

特朗普認為她們不應該告訴美國「政府應該如何運作」，特朗普説：「她們最初來自的國家徹底、完全是個災難，是世界上最糟糕、最腐敗和最無能的政府（假如他們之中還算有尚在運作的政府的話）。」當天7月14日，根據特朗普12日發出的指令，美國正式開始全境執行大規模驅逐非法移民行動，先在紐約、三藩市等大城市展開。

7月15日，四名女議員就事件在華盛頓國會山莊召開新聞發佈會發聲，CNN消息稱，其中唯一的移民、明尼蘇達州議員奧馬爾（Ilhan Omar）説：「是時候彈劾這位總統了。」奧馬爾生在索馬里，因戰亂離開母國，在肯尼亞難民營度過童年，之後正當入籍美國。

甚至共和黨人士、議員特納（Mike Turner）7月15日也説：「總統的言論是帶有種族主義色彩的，應該道歉。」

而與美親善的英國首相熱門候選人約翰遜（Boris Johnson）在競選辯論時，亦批評特朗普，美國《時代》雜誌引述約翰遜稱：「在一個多種族和多文化的社會，你不能使用叫人們回到原生國家這種語言。」

第一女兒伊萬卡（Ivanka Trump）雖然兩年前曾在Twitter上表態稱：「種族歧視、白人至上、新納粹主義在社會上沒有藏身之處。」但針對父親的不當言論事件，伊萬卡尚未表達立場。

紐時在7月16日題為《種族歧視出櫃》（Racism Comes Out of the Closet）的社論文章中提到，特朗普看到均為有色人種的四位女議員，公然斷言是外國人就是種族歧視，簡單、直接——沒有任何抽象或引申的含義在其中。

（綜合報道）