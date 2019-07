特朗普被國會定性種族歧視　英國首相候選人：你不能叫人家回去

特朗普「Twitter治國」的真人騷現場7月14日出「車禍」,美國眾議院7月16日投票,百年來首次通過旨在譴責總統的表決,特朗普對四名少數族裔女議員發表過激言論,官員、媒體亦紛紛表態譴責。

美國《紐約時報》報道,美國在野民主黨執掌的眾議院7月16日投票表決,240票對187票通過,譴責美國總統特朗普(Donald Trump)7月14日通過Twitter對四位少數族裔女國會議員進行的言論攻擊屬於種族歧視(Racist);其中,眾議院共和黨議員中有四人亦投贊成票。

紐時文章稱,這是一百年來眾議院首次通過了一項旨在譴責總統的表決,文章認為,特朗普攻擊四位女議員的Twitter言論極其罕見,已成為他「總統生涯新低點」。英國路透社則認為,這項象徵性的表決旨在讓特朗普與支持他的共和黨人感到喪失顏面。

美國有線新聞網絡(CNN)報道稱,特朗普7月15日對媒體補充説:「我想要表達的只是,如果她們動了離開美國的念頭,完全可以離開。」特朗普14日針對四名對政府移民政策持反對意見的國會少數族裔女議員,發佈了五條推文,稱要讓這四人「火速返回......自己支離破碎、罪行肆虐的祖國幫忙,然後回來告訴我們她們是如何成功的。」

特朗普認為她們不應該告訴美國「政府應該如何運作」,特朗普説:「她們最初來自的國家徹底、完全是個災難,是世界上最糟糕、最腐敗和最無能的政府(假如他們之中還算有尚在運作的政府的話)。」當天7月14日,根據特朗普12日發出的指令,美國正式開始全境執行大規模驅逐非法移民行動,先在紐約、三藩市等大城市展開。

7月15日,四名女議員就事件在華盛頓國會山莊召開新聞發佈會發聲,CNN消息稱,其中唯一的移民、明尼蘇達州議員奧馬爾(Ilhan Omar)説:「是時候彈劾這位總統了。」奧馬爾生在索馬里,因戰亂離開母國,在肯尼亞難民營度過童年,之後正當入籍美國。

甚至共和黨人士、議員特納(Mike Turner)7月15日也説:「總統的言論是帶有種族主義色彩的,應該道歉。」

而與美親善的英國首相熱門候選人約翰遜(Boris Johnson)在競選辯論時,亦批評特朗普,美國《時代》雜誌引述約翰遜稱:「在一個多種族和多文化的社會,你不能使用叫人們回到原生國家這種語言。」

第一女兒伊萬卡(Ivanka Trump)雖然兩年前曾在Twitter上表態稱:「種族歧視、白人至上、新納粹主義在社會上沒有藏身之處。」但針對父親的不當言論事件,伊萬卡尚未表達立場。

紐時在7月16日題為《種族歧視出櫃》(Racism Comes Out of the Closet)的社論文章中提到,特朗普看到均為有色人種的四位女議員,公然斷言是外國人就是種族歧視,簡單、直接——沒有任何抽象或引申的含義在其中。

(綜合報道)