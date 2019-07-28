美國叫停向土耳其出售F-35後　埃爾多安首度公開回應

土耳其總統埃爾多安7月26日表示，如果美國不向土耳其出售F-35戰機的話，土耳其將另尋他處。此外，土耳其還威脅或考慮放棄購買美國的波音飛機。

土美關係吃緊，埃爾多安希望美國不要輕舉妄動。（VCG）

路透社7月26日報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當地時間7月26日在安卡拉表示，如果美國不向土耳其出售F-35戰機的話，土耳其將另尋他處。他還説，美國決定把安卡拉剔除出F-35戰機項目，但這不會阻止安卡拉去滿足自身需求。

另據俄羅斯衞星通訊社7月26日報道，埃爾多安還指出：「我們購買了波音新一代的飛機，我們是很好的顧客。如果美國實施制裁，我們需要重新考慮該問題。」

這是埃爾多安十多天來首次對土美關係吃緊公開發表講話。埃爾多安表示，希望美國官員「理性」對待制裁問題。他還説，土耳其可能會重新考慮從美國波音公司購買先進飛機。

據悉，土耳其訂購超過100架F-35戰機並作為F-35生產供應鏈的一環參與這一項目，為F-35戰機製造900多個零部件。

土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S-400防空導彈系統。美國等北大西洋公約組織成員國多次警告土耳其不要購買這一俄製系統，認為它無法與北約武器系統兼容，且可能有助於俄方定位和追蹤美國及其盟國的F-35戰機。土方現已完成接收首批S-400系統設備。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月16日説，鑑於土耳其購買S-400系統，美方將不出售土方先前預訂的F-35戰機。白宮次日宣佈，土耳其將「不可能」繼續參與美F-35項目。

此外，華盛頓還一直威脅要對土耳其實施制裁，安卡拉則對此警告不屑一顧。