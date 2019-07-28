法國G7峰會登場前 馬克龍將先與普京會晤

法國總統馬克龍7月27日宣布，將與俄羅斯總統普京於8月19日在法國度假勝地會晤。而在一個星期後，2019年G7峰會也將在法國召開。

馬克龍（右）希望在G7框架下加強與俄羅斯的合作。（Reuters）

法新社7月27日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當地時間7月27日宣布，將於8月19日在度假勝地佈雷岡鬆堡接待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

馬克龍還表示，在佈雷岡鬆堡辦公環境安靜、有接聽國際長途電話的設備。很適合接待外國領導人。

據悉，佈雷岡鬆堡是一座中世紀城堡，位於法國南部瓦爾省地中海沿岸的一處小島上，過去50年來都是法國總統的避暑山莊。

值得注意的是，在普京訪法的一個星期後，本屆七國集團（G7）峰會將於8月24日至26日在法國舉行，地點是西南部的比亞里茨（Biarritz）。

6月底，馬克龍曾與普京在日本大阪的二十國集團峰會上會談。馬克龍表示，在G7框架下，法國作為輪值主席國帶頭與俄羅斯接觸十分關鍵……目的是探索在關於地區穩定及衝突的關鍵議題上的一切可能合作，不會天真，但也不會關閉（對話的）大門。

法國《世界報》稱，這將是馬克龍任內第三次邀請普京訪法。2017年及2018年，他均在凡爾賽宮接待普京。

一位俄羅斯外交官稱，俄方十分重視這次訪問，在德國總理默克爾（Angela Merkel）政治處境不佳、英國首相換人、美國總統特朗普（Donald Trump）越來越多地奉行單邊主義之際，馬克龍被視為「西方集體的代表」。

據悉，2014年克里米亞危機爆發後，原八國集團在美國及其盟友主張下宣布無限期凍結俄羅斯的會員資格，從此成為七國集團。此後，德國、日本、意大利等國都曾呼籲讓俄羅斯重新加入，理由是後者對解決國際衝突的作用無法替代。

但在2017年1月召開的加拿大G7峰會上，特朗普曾呼籲：應該把俄羅斯請回來，因為「我們必須共同管理這個世界」。但除了意大利外並未獲得其他國家支持。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）隨後正式宣布，俄羅斯對重新加入八國集團不感興趣，二十國集團對俄羅斯已經足夠。