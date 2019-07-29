日韓爭端難解　朝鮮向韓國出主意反擊日本

日韓矛盾升級，兩國簽署的軍事協定也面臨難以維繫的境地。不僅是韓國國內出現要求退出該協定的聲音，朝鮮也開始建議韓國政府早日退出日韓軍事協定。

據日本共同社7月28日報道，朝鮮外宣網站「我們民族之間」在當地時間7月28日發表的評論中，要求韓國退出《日韓軍事情報保護協定》。

共同社稱，日韓因歷史問題導致的貿易摩擦擴大化，兩國關係持續惡化，朝鮮將此時視為削弱美日韓軍事協定的好時機，或將繼續向韓國總統文在寅政府提出退出日韓軍事協定的要求。

韓國民間發起譴責日本政府的遊行。（VCG）

目前，因日本對韓施加出口限制，韓國國內的工會組織以及市民組織正在向文在寅政府要求退出日韓軍事協定。但日本政府一直主張維持該協定。

日本防衞大臣巖屋毅7月23日表示，「日本沒有考慮廢除《日韓軍事情報保護協定》」。巖屋毅當天在例行記者會上表示：「考慮到本地區的和平與穩定，日美、日韓、日美韓聯合非常重要。」他強調：「需要聯合的課題，就是韓國鞏固聯合。」

「我們民族之間」的評論還認為，韓國前總統朴槿惠與日本首相安倍晉三締結的軍事協定「是犯罪共謀和勾結的產物，是一項戰爭協定」。

值得一提的是，朝鮮《勞動新聞》也在7月10日的社論中譴責日本限制對韓出口稱，日本對過去的罪惡沒有絲毫的反省，卻越來越囂張和猖狂。《勞動新聞》稱，「日本實施出口限制旨在加大對韓國的經濟施壓，逃避賠償責任。日本拒絕對過去的罪惡進行道歉和賠償，踐踏我們民族的利益，我們決不能坐視日本厚顏無恥的妄動」。

此外，朝鮮宣傳媒體「我們民族之間」和「迴音」等也紛紛刊載文章，譴責日本採取經濟報復措施。

2016年11月生效的《日韓軍事情報保護協定》有效期為1年。在協定到期90天前（8月24日），沒有任何一方通知終止意向的，協定將自動延長1年。日本為了牽制朝鮮和中國，一直重視與韓國的安保合作，對延長該協定也持積極態度。但隨着7月4日日本加強對韓國的半導體出口限制，情況發生了變化。

青瓦台國家安保室長鄭義溶表示：「雖然現在的立場是維持《日韓軍事情報保護協定》的立場，但可以根據情況重新討論。」