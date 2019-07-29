伊朗將重啟重水反應堆　蓬佩奧訪問被拒

美伊關係仍然十分緊張，伊朗宣佈將重啟重水反應堆。與此同時，美國務卿蓬佩奧透露，自己訪問伊朗的提議被拒絕。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月28日在社交媒體推特（Twitter）上説：「我近期提議前往德黑蘭，同伊朗人民直接對話。但是（伊朗）政權沒有接受我的提議。」

蓬佩奧還説，華盛頓並不擔心伊朗官員訪問美國，「我們不怕Javad Zarif來美國，在這他享有自由的發言權。哈梅內伊（Ali Khamenei）政權是否真的如此糟糕，他不能讓我在德黑蘭做同樣的事情？如果他的人民聽到了沒有被過濾的、沒有被刪節的真相，會發生什麼呢？」

蓬佩奧透露，自己想訪問伊朗但是被拒。（VCG）

對於蓬佩奧有意訪問，伊朗方面是什麼態度？《德黑蘭時報》注意到，蓬佩奧25日就透露，自己有意近期訪問伊朗，並會接受伊朗電視台的訪問。然而，伊朗廣播電視總局國際部主席傑伯利（Peyman Jebeli）28日表示，「我們既沒有要求蓬佩奧來，也沒有計劃安排這個採訪。」

自美國政府退出伊核協議以來，美國同伊朗的關係一直走向下滑趨勢。近三個月以來，在美伊為「擊落無人機」各執一詞，以及霍爾木茲海峽油輪被扣事件發生後，兩國緊張局勢驟然升級。

與此同時，據伊朗國家通訊社7月28日報道，伊朗原子能組織負責人薩利希（Ali Akbar Salehi）28日表示，伊朗將重啟阿拉克重水核反應堆的活動。

在美伊緊張關係不斷升級，伊朗核協議被逐步挖空之際，為拯救該協議，除美國以外的相關簽署國代表28日在奧地利維也納召開會議，與會者包括伊朗副外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）、俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov），中國、英國、法國及德國的外交高官，歐盟對外行動署祕書長施密特主持會議。

據阿聯酋「阿拉比亞」電視台28日報道，此次會議主要討論「貿易往來支持工具INSTEX」以及阿拉克重水反應堆等一系列問題。伊朗表示將全面配合，爭取繼續留在協議內，也希望各方竭力拯救協議，避免使之淪為「一紙空文」，否則，伊朗將不得不做出應對措施。

維也納會議召開前一天，伊朗一位官員27日稱，伊朗對核協議談判的主要訴求是：希望協議能夠繼續得到完整、有效的執行，伊朗石油出口能夠得到保障，維持在被美國製裁前的輸出水平。