歐盟與伊朗支付系統完成首單 俄羅斯稱中國也有意加入

俄羅斯副外長里亞布科夫7月28日表示，歐盟為保障與伊朗正常貿易往來而設立的INSTEX系統已完成首次交易，俄羅斯、中國等歐盟之外的國家也有意加入這個機制。

俄羅斯副外長里亞布科夫稱希望INSTEX對多國開放。（VCG）

綜合媒體7月28日報道，伊朗核問題全面協議聯合委員會會議當地時間7月28日在奧地利維也納舉行。中國、法國、德國、俄羅斯、英國和伊朗代表出席了會議。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）指出，俄羅斯和中國正在繼續努力使INSTEX 機制對歐盟以外國家開放，「以便通過這一機制進行伊朗石油的出口交易」。

里亞布科夫稱，目前，除俄羅斯外，歐盟成員國國家以及中國也對加入這一機制表現出興趣。「重點是，這一機制不是虛擬的，它現實存在，INSTEX系統已完成首次交易。」

6月28日，在上一次伊朗核問題全面協議聯合委員會會議上，歐盟與英國、法國、德國在一份聯合聲明中正式宣佈，期待已久的伊朗貿易結算支持機制INSTEX已經開始運作。

歐盟官方網站上發佈的聲明指出，「法國、德國和英國向所有參與方通報，INSTEX已經投入運營並可供所有歐盟成員國使用，並且正在處理首批交易。」

據悉，INSTEX系統是歐盟、法國、德國、英國和伊朗共同討論出來的結果，通過歐洲設立的特殊目的機構INSTEX來與伊朗進行貿易，把美國獨立出去規避制裁，和伊朗達成獨立的交易系統，致力於維護和維持伊朗的財政渠道和出口。

在美國總統特朗普（Donald Trump）2018年退出2015年核協議並要求重新達成協議後，INSTEX旨在通過繞開美國重新啟動的制裁來保障歐盟與伊朗的正常貿易往來。