美國參議院未能推翻總統否決　政府將續向沙特售武

美國國會嘗試阻止政府向沙特阿拉伯等波斯灣地區售武，提案被總統特朗普（Donald Trump）否決。參議院表決推翻總統否決，惟票數不足。

2017年，特朗普與沙特國王薩勒曼簽署價值超過3500億美元的協議，美國將在未來十年售武予沙特阿拉伯。（VCG）

綜合媒體7月29日報道，美國參議院當地時間7月29日未能阻止總統特朗普行使否決權，推翻國會禁止政府向沙特阿拉伯售武的提案。參議院就三項提案表決，所有民主黨議員及最少五名共和黨議員都支持推翻否決。不過，支持的議員未達所需的三分之二多數。

美國政府透過宣佈國家緊急狀態繞過國會，向波斯灣地區國家出售總值超過80億美元的軍備。國會的提案旨在阻止政府售武的舉動。在民主共和兩黨聯手之下分別通過眾議院和參議院，但被特朗普否決。這是特朗普上任以來第三次使用否決權。

最近有一名記者在沙特阿拉伯大使館中遇害，加上沙特領導的軍事同盟參與也門戰爭，造成平民傷亡，都令議員不滿美國政府與沙特阿拉伯關係密切。然而，特朗普政府力排眾議，仍然支持沙特王儲薩勒曼。

特朗普政府以及支持向沙特售武的議員認為，伊朗在區內行為越發具侵略性，必須繼續售武作抗衡。再者，如果美國停止售武，波斯灣地區國家可能轉向其他國家購入軍備。特朗普指，提案將會「削弱美國全球競爭力以及傷害我們和盟友的重要關係」。