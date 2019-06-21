美國參議院禁售武沙特　特朗普或行使否決權

美國參議院周四（20日）投票通過決議案，反對總統特朗普（Donald Trump）向沙特阿拉伯和其他國家出售武器的計劃。當中7名共和黨議倒戈。 22項決議案中，有兩個以53比45的票數通過，另一組涉及20筆軍售的決議以51比45通過。它們將送交民主黨控制的眾議院審議，預期亦會獲得通過。特朗普已表明會動用否決權。 倘若國會想推翻總統的否決權，參眾兩院須合計三分二之議員投票。然面目前用於推翻否決權的票數仍然不足

特朗普政府需要位於中東的盟友協助打擊伊朗。他的目的是讓美國完成跟沙特、阿聯酋和約旦等國簽署的價值約81億美元的軍售計劃，當中包括精確導向軍火、其他炸彈、彈藥以及飛機維修保養等。

就在美國國會投票前數小時，伊朗擊落一架美國軍用無人機，華府稱無人機當天在國際空域飛行，但伊朗指這架無人機侵犯其領空。

特朗普5月24日動用一在聯邦法例項下罕有被啟動條文，宣布緊急狀態聲明，以繞過國會直接對中東盟友售武。然而是次投票已顯示國會內跨黨派的不滿。美國面對沙特2018年10月殺害異見記者卡舒吉以及該國與阿聯酋軍事介入也門導致人道災難，表現出跟利雅特政府「生意照做」的態度，為數不少的議員表示反對。

（綜合報道）