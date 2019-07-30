美總統大選民主黨二辯30日開始 拜登：不會再客氣

美國2020年大選越來越臨近，民主黨初選二辯7月30日至31日舉行。在首場辯論中吃了敗仗的拜登表示，不會再客氣。

民主黨二辯安排

7月30日至31日，2020年美國總統大選民主黨初選第二輪辯論將在密歇根州的底特律市上演，20名民主黨候選人將就不同議題再次同台激辯，爭奪民主黨總統候選人資格。在預選階段，民主黨全國委員會（DNC）將舉辦12輪總統競選人辯論，其中6輪安排在2019年年內。

第二輪辯論將在密歇根州底特律市的福克斯劇院舉行，分為兩場，每場10名競選者出席。第二輪的辯論的第一場將在美國東部時間7月30日20時舉行。辯論由美國有線電視新聞網（CNN）主辦，根據CNN透露的辯論規則，每位競選人有60秒回答主持人提出的一個問題，30秒時間反駁其他人的觀點。此外，競選人還可以發表開場白和結辯陳詞。

在參加本輪辯論的競選者中，除了蒙大拿州州長布洛克（Steve Bullock）是第一次參加辯論，其餘19人均參加了上一輪的辯論。曾經參加第一輪辯論的加州聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）於本月早些時候退出了競選。

根據CNN公佈的名單，7月30日出席第一場辯論的10名競選者為（按照台上從左到右的順序）：作家威廉姆森（Marianne Williamson）、俄亥俄州聯邦眾議員瑞安(Tim Ryan)、明尼蘇達州聯邦參議員克洛布徹（Amy Klobuchar)、印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）馬薩諸塞州聯邦參議員沃倫(Elizabeth Warren)、前得克薩斯州聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）、前科羅拉多州長希肯盧珀（John Hickenlooper）、前馬里蘭州聯邦眾議員迪蘭尼（John Delaney）、蒙大拿州州長布洛克（Steve Bullock）。

7月31日第二場辯論的10名競選者為（按照台上從左到右的順序）：科羅拉多州聯邦參議員班尼特（Michael Bennet）、紐約州聯邦參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）、前住房和城市發展部長卡斯特羅（Julian Castro）、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)、前副總統拜登（Joe Biden）、加利福尼亞州聯邦參議員哈里斯（Kamala Harris）、華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）、夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）、華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）、紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）。

對於30日和31日的兩場辯論，拜登與哈里斯、桑德斯與沃倫之間的對決，是最受外界關注的。根據最新的民調，拜登目前的支持率為34%，處於領跑地位。沃倫支持率為15%，居第二位。哈里斯和桑德斯的支持率為12%和11%，位列第三和第四。

第一輪辯論後，哈里斯的聲勢大漲，在首場辯論結束24小時內，哈里斯獲得的競選捐款就增加了兩百萬美元。而拜登則受到重大打擊，首場辯論之後，拜登的支持率直落10個百分點。

儘管哈里斯在本輪辯論前暗示，將會對拜登窮追猛打，但是拜登也做好了準備。7月24日，拜登在底特律舉辦的籌款會上表示，「如果他們要爭論過去的事，我沒問題。」拜登還表示，對於哈里斯等人的攻勢，「這一次我不會客氣。」

二辯是關乎成敗的一戰

對於許多競選者而言，本輪辯論將是關乎成敗的一戰。由於民主黨全國委員會大幅提高了進入第三輪辯論的資格條件，對於許多競選者而言，能否通過這次辯論提高支持率、增加籌款，將決定其是否有機會參加下一輪辯論。

候選人需要在四項民調中獲得至少2%的支持，同時必須獲得13萬名獨立捐款人的捐款，其中在20個州每個州至少要有400名捐款者。

目前，滿足第三輪辯論參加資格的候選人包括拜登、桑德斯、沃倫、哈里斯、布特吉格、歐洛克、布克和楊安澤。其中布克和楊安澤是週一（29日）才達到第三輪辯論的最低資格要求。儘管還有其他人或許可以在8月底前滿足第三輪辯論的資格條件，但是外界預測，最終可能只有10人左右能夠進入下一輪辯論。

因此，在7月30日和31日的辯論中，許多競選人可能會竭力表現自己，希望通過這一輪的辯論，不僅提高自己的民調支持率，同時擴大籌資。如果在第三輪辯論前不能滿足2%的民調支持率和13萬捐款者的要求，對於競選者而言「在某種程度上，相當於死刑」。