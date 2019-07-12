中國不買農產品特朗普失望　拜登：貿易戰令美農民遭殃

在中美貿易戰中，美國農民最為遭殃。雖然美國方面希望中國購買大量農產品，但是中國遲遲沒有行動。特朗普的貿易戰再遭他的最大競選對手拜登批評。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月11日在社交網絡推特（Twitter）上説：「中國讓我們失望，他們説會買我國農產品卻一直沒有行動。希望他們會很快開始！」

在特朗普挑起的這場貿易戰中，美國農民最受打擊。11日當天，美國前副總統、民主黨2020年大選候選人拜登（Joe Biden）在紐約市立大學發表講話時再次批評了特朗普的貿易戰令美國農民遭殃。

拜登説，特朗普或許認為他在對中國強硬，但是他帶來的結果是美國農民、製造商和消費者損失更多，埋單更多。「他的經濟決策是如此地鼠目寸光，和他其他的外交政策一樣鼠目寸光。」

據悉，6月底的日本大阪「習特會」使得中美貿易談判重啟，美國的一大訴求就是中國立即購買大量的美國農產品，讓美國農民鬆口氣。美國農民在2016年的大選中給了特朗普極大的支持，而在貿易戰中遭受打擊最大的就是美國農民。在2020年大選即將到來之際，特朗普肯定希望穩住後方。

6月29日，特朗普還在「習特會」結束後，召開了個人記者會，宣佈他將放寬對華為技術有限公司採購美國技術的限制，允許美國公司向華為出口部分不構成安全風險的零部件。同時，特朗普還表示：「中國將買入大量食品和農產品，他們很快就會開始，幾乎是即刻就會開始購買。」

隨後，美國方面一直期待中國大量採購美國農產品，但是至今為止特朗普的這一願望似乎落空，因為中國遲遲沒有行動。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）7月10日在接受採訪的時候也説，中國到目前為止還沒有購買，但是這是對話的一部分。

但是中國是否真的像特朗普所説的那樣做出了購買承諾呢？事實可能更加複雜。在中國關於「習特會」的新聞稿中，我們只能找到一句關於購買美國產品的話，「美方希望中方能從美國增加進口」。新聞稿並沒有説中國已經答應。

隨後，西方媒體不斷爆料稱，中國並沒有做出購買的承諾。《紐約時報》7月10日報道稱，熟悉談判的知情人士透露，中國否認在對話期間做出了任何購買美國農產品的明確承諾，而是表示大量購買農產品取決於兩國在最終的貿易協議上取得的進展，而這仍遙遙無期。

報道指出，消息人士説，北京仍在繼續施壓美國取消對中國2,500億美元商品加徵的關税，同時讓中國能夠更加漸進地改變知識產權法以及其他規定。特朗普政府堅持保留關税，但是也急着找到解決方法，能夠讓中國購買大量的美國農產品。

與此同時，《華爾街日報》和路透社也分別報道稱，習近平在與特朗普會面期間沒有做出這樣的承諾。特朗普在會晤中兩次提到了購買農產品的問題，但是習近平只是同意在簽署了一份廣泛的最終協議的框架下購買美國農產品。

中國官媒《經濟日報》旗下的官方微信公眾號「陶然筆記」7月5日就明確説，採購美國農產品是中國特有的談判籌碼。如果美方在磋商中態度再出現反覆，那麼採購美國農產品這事兒，恐怕也會再出現反覆。

其實，關於購買農產品問題，這一直都是中國的一個核心底線。中國國務院副總理劉鶴5月份在華盛頓就中美達成協議提出了三個條件，其中的一個條件就是採購的數字必須符合實際。