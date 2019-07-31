馬克龍與魯哈尼通話　伊朗敦促歐洲儘快行動

伊朗總統魯哈尼在與法國總統馬克龍通話時指出，歐洲國家應採取行動，恢復伊朗石油和銀行業關係的正常化。他還稱，時間越長，歐洲與伊朗就越難以回到起點。

魯哈尼希望歐洲國家能幫助伊朗與別國恢復正常貿易。（VCG）

法新社7月30日報道，當地時間7月30日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）進行電話會談。魯哈尼強調：「伊朗石油和銀行業關係的正常化，是伊朗期待歐洲在伊核協議框架下兑現承諾的第一步。」

伊朗總統魯哈尼還批評歐洲在美國退出伊核協議後沒能採取行動來彌補伊朗的損失，並表示在這種情況下，繼續遵守伊核協議對伊朗來説是不可接受的。

魯哈尼表示，美國不會因製造緊張局勢而受益，而這種局勢持續下去對所有人來説都是零和遊戲。

魯哈尼強調，伊朗將在其經濟利益得到保障後立即撤銷其減少伊核協議承諾的決定。他還指出：「時間越長，伊朗就會繼續減少伊核協議承諾，伊朗和歐洲就越難以回到起點。」

魯哈尼還對法國總統馬克龍解決問題的努力表示歡迎和讚賞，並表示「伊朗一直歡迎任何達成公平解決方案和舉行建設性對話的倡議」。

馬克龍表示，表示法國將不遺餘力地確保伊朗在伊核協議中的利益，努力促使伊朗與其他國家的經濟關係正常化。

馬克龍還稱美國對伊朗的制裁是「單方面和不可接受的」，他呼籲採取適當和公平的解決方案，以緩解該地區不斷升級的緊張局勢。

魯哈尼的此番表態並非伊朗首次對歐洲國家行為表示不滿。伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）當地時間7月29日在每週例行記者會上再次敦促歐洲國家切實落實伊核協議。

穆薩維説，伊朗「仍在等待歐洲國家採取切實可行的措施，落實伊核協議」。他表示，伊朗對於進一步中止履行伊核協議的態度很嚴肅，如果伊朗利益得不到維護的局面繼續下去，伊朗將採取「超越以往」的行動。

穆薩維還指出，伊朗日前提出「以加強對伊朗核計劃的國際核查來換取美國解除制裁」，但這個切實可行的提議卻遭到美方拒絕，這表明美國根本就不想進行談判。

此前，伊朗外長Mohammad Javad Zarif在接受媒體採訪時曾提出，如果美國解除對伊朗的制裁，伊朗可以立即讓議會着手修訂一份附加議定書，讓國際原子能機構得以更深入地核查伊朗核項目，而不必等到2023年。但該提議遭到了美國方面的拒絕。

伊朗第一副總統埃沙格·賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）7月29日談及伊核協議的執行時表示，如果伊核協議其他簽字方履行了協議規定的義務，那麼伊朗縮減對伊核協議的承諾也是可逆的。

據悉，2015年7月，伊朗與伊核問題六國達成伊朗核問題全面協議，伊朗承諾限制核計劃，國際社會將解除對伊制裁。但美國於2018年宣佈退出伊核協議，並重啟對伊朗制裁，試圖以極限施壓方式迫使伊朗與美國重新談判協議，以限制伊朗的武器項目和地區活動。2019年5月，伊朗宣稱由於美國單方面制裁日益加重，伊朗將暫停執行伊核協議部分內容。美伊局勢持續惡化。