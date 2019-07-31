日媒評7月中共政治局會議：中國對貿易戰態度有變化

在中美代表在上海進行貿易談判之際，中共召開了一次重要的會議，會議顯示中國對貿易戰的態度有所變化。

中國國家通訊社新華社北京時間7月30日報道稱，中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

報道稱，會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，各地區各部門貫徹黨中央決策部署，打好三大攻堅戰，適時適度實施宏觀政策逆週期調節，有力推動高質量發展。

習近平主持了這次會議。（新華社）

會議指出，當前中國經濟發展面臨新的風險挑戰，中國國內經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。

會議要求，有效應對經貿摩擦，全面做好「六穩」工作。加大對外開放，加緊落實一系列重大開放舉措。

對於這次會議，《日經亞洲評論》7月31日報道稱，這次會議承認經濟面臨的風險，與4月份的會議樂觀評估截然相反，當時的會議説經濟有一個良好的開端。

報道指出，這次會議強調了下半年經濟管理的重要性，表示在中華人民共和國成立70週年到來之際不會讓經濟冷卻。為此，政治局重提「六穩」。在2018年的會議上，政治局首次要求在六大領域保持穩定，即就業、金融、外貿、外資、投資和預期。在2019年4月份的政治局會議上，這個表述被刪去，因為第一季度的經濟增長好過預期。

報道還稱，中國領導人承諾「有效應對經貿摩擦」，比2018年12月份中央經濟工作會議聲明中「妥善處理貿易摩擦」的立場更加強硬。

英國路透社則報道稱，在中國經濟增速放緩至近30年來最低之際，投資者都在觀望北京會推出多少刺激措施。

消息人士對路透社説，隨着同美國的貿易戰持續得越來越長，代價越來越大，中國將所有的經濟政策工具都納入選項，但是一旦爭端繼續惡化，會將更加激進的降息政策視為最後的手段。