中共中央政治局會議：繼續“萬億”減稅　加速供給側改革

中共中央政治局召開會議，對當前經濟形勢進行研討分析，並部署下半年經濟工作。中共將繼續加強落實大規模“減稅降費”政策，同時深化供給側結構改革。

中國政府減稅降費政策確實在短期內起到了刺激經濟、穩定就業的效果。尤其是在今年10月份，中華人民共和國成立70周年紀念活動的關鍵時期，維持經濟的穩定更成為中共的政治目標。

2019年上半年，中國政府就完成“減稅降費”約1.17萬億元（人民幣‧下同）。面對中美貿易戰的影響，以及中國經濟結構的調整，中國政府釋放的巨額政策紅利正在幫助中國的企業逐漸走出困境，整體經濟出現企穩態勢。相比於，美國特朗普政府從2017年實施的三年減稅1.5萬億美元的刺激政策而言，中國政府採取的大規模減稅政策更加果斷和有效。中國在宏觀經濟管理和危機應對方面的制度優勢正在幫助其度過經濟調整的難關。



儘管為此，2019年上半年中國政府的財政收入僅增長1.4%，同比增幅回落近14個百分點，中國政府正在面臨著來自財政上的更大負擔，但是大量的資金被“留給”了企業與居民消費，進一步降低了企業的稅費成本，刺激了市場需求的增長。按照中國稅務總局減稅辦公室公佈的資料顯示，2019年上半年，中國累計新增減稅降費11,709億元，其中減稅10,387億元。新增減稅主要包括增值稅改革減稅4,369億元，小微企業普惠性政策減稅1,164億元，個人所得稅減稅3,077億元。據中國稅務總局監測資料顯示，2019年上半年，約10萬戶重點稅源企業的單位營業收入稅負同比下降0.6個百分點，實現利潤同比增長1.5%。6月份，中國規模以上工業增加值同比增長6.3%，比上月加快1.3個百分點。



從減稅分佈來看，上半年，中國政府的新增減稅中，民營經濟納稅人新增減稅6712億元，占減稅總規模的65%。小微企業普惠性政策累計新增減稅1164億元。其中，新增小規模納稅人免稅349億元，減稅815億元。更多傾向于民營企業、小微企業的減稅政策不僅保證了中國經濟的穩定，同時也保證了中國就業形勢的穩定。

中共中央政治局會議，重提減稅降費的重要性。（新華社）

扎實推動經濟高品質發展

6月份，中國城鎮調查失業率為5.1%，僅比去年同期增加了0.3個百分點。中國城鎮失業人口僅新增不足70萬人。而農村外出務工勞動力總量反而達到了1.82億人，比上年同期增加226萬人。面對中美貿易戰的不利影響，以及經濟結構調整的背景，正是由於中國政府在努力地保持民營經濟的總體穩定，才使得中國並沒有出現如一些悲觀學者和機構預測的那種——貿易戰將導致中國接近500萬人失業的危急情況。中國政府採取的果斷而規模龐大的積極財政政策，足以克服任何外界風險，穩定中國經濟，並逐步對自身存在的經濟問題進行調整。當然，為了實施大規模減稅政策，以及規模更大的政府投資，中國政府的財政也不得不為此承擔更大的風險。多維新聞曾在《中共“失守”財政目標 危機和變革真正到來》一文中，曾經列舉了中國政府財政在收入、支出、赤字管理方面都已經面臨財政目標“失守”的危機。



從資料上看，儘管在減稅政策和政府投資的刺激下，2019年上半年，中國的社會消費品零售總額增長約15,192億元，同比增長8.4%，但依然低於上年同期近1個百分點。中國固定資產投資也只比上年同期增加了1,784億元，增速下降了0.2個百分點。減稅對於擴大需求、提振投資的作用並沒有想像中的那樣有效。按照中國券商瑞銀證券的預計1萬億元規模的減稅政策對GDP的拉動將不超過0.5個百分點，減稅對於經濟拉動的效果有限，更多的旨在提振企業和市場信心。單純的依靠財政刺激和減稅政策，並不能解決中國經濟的根本性問題，對於政府來講，這本身也是一項虧本的“買賣”，只能作為一劑強心針來暫保中國經濟的平穩。無論是從經濟來動的效率來看，還是從可持續性來看，大規模減稅必須配合下一步的經濟增速的提高和政府稅基的擴大，才能成為激發中國經濟活力的“良藥”。



為此，在繼續加強落實大規模“減稅降費”政策的同時，中共將把施政重點再次移回了“堅定不移深化供給側結構性改革，培育新的經濟增長點，扎扎實實推動經濟高品質發展”之上。一邊繼續實施大規模的減稅政策，另一方面利用難得的經濟企穩時機深化供給側改革，中共對於供給側改革已經有了越來越明確的方向。

按照此次最新中共中央政治局會議的部署，所謂“深化供給側結構性改革”將主要聚焦於以下10個方面：

1. 提升產業基礎能力和產業鏈水準。



2. 有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費。



3. 穩定製造業投資，實施城鎮老舊社區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程，加快推進資訊網路等新型基礎設施建設。



4. 深化體制機制改革，加快重大戰略實施步伐，提升城市群功能。



5. 採取具體措施支持民營企業發展，建立長效機制解決拖欠帳款問題，加快“僵屍企業”出清。



6. 有效應對經貿摩擦，全面做好“六穩”工作。



7. 加大對外開放，加緊落實一系列重大開放舉措。



8. 推進金融供給側結構性改革，引導金融機構增加對製造業、民營企業的中長期融資，把握好風險處置節奏和力度，壓實金融機構、地方政府、金融監管部門責任。



9. 科創板要堅守定位，落實好以資訊披露為核心的註冊制，提高上市公司品質。



10. 堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。