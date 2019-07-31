美國前駐港總領事唐偉康：盼北京在對港事務「退一步」

美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）7月30日表示，美國對港政策應持續在《美國—香港政策法》框架內運作，又指華府與外國政府應更積極與香港接觸，不要把香港看作次要議題。他又建議北京政府在香港民怨沸騰的情況下，應在對港事務「退一步」，給予香港更多空間。

唐偉康在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的研討會上，談及香港近期的局勢以及與中央政府的關係。

他建議北京政府在對港事務上要冷靜後退，在北京和香港之間創造更多空間。「我知道我作為外國人（提這個建議），中國人會對此有負面反應。但我認為這是正確的建議。」

唐偉康指出，香港在經濟及政府治理方面取得成功，關鍵在於高度自治。（AFP）

香港成功關鍵在高度自治

唐偉康指出，香港在經濟及政府治理方面取得成功，關鍵在於高度自治，而香港的良好營商環境，亦有賴於司法獨立、尊重法治，以及良好的治理聲譽。

他指出，北京當局有一種傾向，認為香港的成功反映中國的成功，但他並不認同。「香港的成功在於與中國不同，但又是中國一部分。」他表示，近年北京與港府似乎忽視這個讓香港與眾不同的關鍵，同時亦低估港人對一國兩制的焦慮。

唐偉康表示，近年北京與港府低估港人對一國兩制的焦慮。圖為6月16日遊行。（AFP）

建議外國政府積極與香港接觸

在唐偉康的演講前數小時，中國外交部發言人華春瑩稱，香港發生的「暴力活動」是美方的「作品」，奉勸盡早放手。

唐偉康建議美國及外國政府多與香港接觸，並坦誠直率地發表對港看法，不要輕描淡寫。他同時指出，不要因香港涉及中國議題而誇大香港面臨的情況，因為不成比例的批評起不到作用。

唐偉康建議美國及外國政府多與香港接觸，並坦誠直率地發表對港看法。（AFP）

不要把香港看作次要議題

1992年通過的《美國—香港政策法》，是一個訂立美國與回歸後香港的關係框架法案，例如在經濟及貿易上，把香港視為獨立地區等。

他認為目前而言，若美國對港政策偏離有關框架並不是明智舉動。被問及是否認為香港仍享有「足夠自治」，他引述國務院早前報告稱，香港自治仍足夠但在下降（sufficient but declining）。

唐偉康在演講中又稱，特朗普政府傾向於將中美貿易等首要目標放於優先位置，而把香港等議題列為次要議題。他呼籲，華府對外政策不應只是關於交易，應堅持原則性價值觀。

唐偉康原定7月初在華盛頓智庫發表演説，但活動在原定舉行日期前一日遭到延遲。

據指唐偉康本來計劃就香港自治情況嚴厲批評北京政府，但被美國國務院要求刪除有關內容，以免影響中美經貿談判。唐偉康回應英國廣播公司（BBC）提問時，未有證實上述報道所言是否屬實。