【逃犯條例】指責德國親近反修例者　德媒：中方官員怒斥30分鐘

德國自由民主黨（FDP）黨主席林德納（Christian Lindner）7月率團訪問北京後，有代表指與中方官員不歡而散。 德國媒體進一步報道，中國官員不滿林德納之前在香港會見反修例的民主派人士，又指責德方支持香港的示威者等，當面就此怒斥30分鐘，雙方最後沒有握手道別，之後並取消多場會晤。

林德納在7月中訪問香港，分別會晤政府代表與民主派人士，他完成香港的行程後，再到北京訪問，會見中方官員，但盛傳雙方的會面氣氛不愉快。

隨團的德國自民黨聯邦議員薩萊（Bijan Djir-Sarai）之前稱，當時遭到中共官員追問對香港的看法，指「他們還指責我們，彷彿德國在直接支持香港的示威者、支持中國動亂」，雙方最後不歡而散。中國外交部發言人華春瑩7月25日則回應指，德國自民黨代表團遭到粗魯對待的説法，並不符合事實。

但德國媒體則報道指，中國官員當時就香港問題怒斥林德納30分鐘。中央社引述德國《商報》指，中國官員的不滿還包括德國公眾輿論對香港抗議活動的肯定、德國向香港異見人士提供避難保護等。

中德關係：林德納訪問北京之旅，與中方官員不歡而散（Getty Images）

《德國之聲》報道，林德納與代表團當時會見中共中央對外聯絡部副部長郭業洲，郭業洲只談香港局勢，並對暴力行為予以強烈譴責。他表示，德國公眾輿論對香港的聲援以及為2名香港異見人士提供庇護，是鼓勵以暴力衝擊立法會。

郭業洲又質問說，若示威者衝入林德納所屬的北威州議會，德國會怎麼辦，林德納則回答指，北威州確實發生過大學生為抗議學費政策而衝入州議會的事件，雖然之後有起訴這些學生，但州政府也調整政策，因為社會多數支持學生的主張。

林德納之後向德國媒體指，他認為中國是拋棄了禮貌外交，故此當時他也直話直說，相信中方官員不會高興。最後雙方沒有握手道別，之後又有幾場會晤取消。

（中央社 / 德國之聲）