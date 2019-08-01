美俄總統通話　特朗普提議要幫普京解決大難題

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京當地時間7月31日進行電話會談，特朗普提議在撲滅西伯利亞森林大火方面對俄提供幫助。

美俄總統通話有利於兩國恢復關係。（VCG）

克里姆林宮新聞局當地時間7月31日發佈消息稱，應美方邀請，俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin ）和美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日進行了電話會談。

在兩人的電話交談中，特朗普提議為西伯利亞滅火提供幫助，普京指出，如有必要將利用這一提議並將這一步視作恢復兩國全面關係的契機。

普京對特朗普的關心態度及有關幫助和支持的提議表示感謝。普京告知特朗普，目前西伯利亞已成立有力的滅火航空隊。

據俄羅斯緊急情況部報告，儘管存在一定困難，但俄方正在解決飛機直升機加油和部署問題。

普京還將美國總統的舉動視為未來成功恢復兩國全面關係的契機。俄美總統一致同意繼續以通話及會晤形式的交流。

俄羅斯緊急情況部7月29日在一份聲明中説，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區、伊爾庫茨克地區以及布里亞特共和國部分地區因大面積林火進入緊急狀態。

緊急情況部説，由於過火面積擴大，濃煙產生的污染正在向俄羅斯西伯利亞和遠東其他地區蔓延。

俄航空護林管理局發佈的消息稱，俄羅斯森林火災面積持續增加，大火吞沒了全俄約300萬公頃的林區。

此外，受森林大火影響，目前俄羅斯共計有4個聯邦主體處於緊急狀態，41個聯邦主體處於特別消防狀態。

對於此次俄羅斯森林火災，美國有線電視新聞網（CNN）稱，俄羅斯此次火災可以從太空中看到，衞星圖顯示火災範圍很廣。英國廣播公司（BBC）指出，此次火災的嚴峻形勢前所未見。