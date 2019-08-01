王毅就中美新一輪磋商表態　將會晤蓬佩奧直擊雙方分歧

中美新一輪貿易磋商在上海落下帷幕，中國外長王毅對此表示，這是新進程的開始，王毅還透露將與蓬佩奧會晤就中美關係進行交流。

綜合媒體7月31日報道，中美在上海舉行的第12輪貿易談判於北京時間7月31日結束。

中國國務委員兼外長王毅就第十二輪中美經貿高級別磋商表示，中美團隊重啟經貿問題磋商既是落實兩國元首在大阪達成的重要共識，也是呼應國際社會的普遍期待。

王毅表示，本輪磋商坦誠、高效並具有建設性，作為一個新進程的開始，邁出了重要一步。

王毅還説，中美經貿磋商的重啟再次證明，不管兩國之間有多麼複雜的問題甚至尖鋭的矛盾，雙方還是需要，也應該坐下來進行面對面溝通，共同找到妥善解決問題的辦法。

王毅還表示他將和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有會面的計劃，這是雙方進行接觸溝通的一次重要機會。希望雙方都能本着坦誠和建設性態度，全面深入交換意見，既妥善處理分歧，也積極探討合作，共同努力建設以協調、穩定、合作為基調的中美關係。

中美談判代表於北京時間31日結束了在上海進行的簡短會談，但沒有取得進展的跡象，雙方並約定將於9月份繼續會談。

白宮與中國商務部均稱，本輪談判是建設性的，但雙方都沒有宣佈任何可能為未來更實質性的談判掃清道路的協議或友好姿態。

白宮31日發佈聲明稱，中方確認了增加購買美國農產品出口的承諾。美中代表在上海談判中討論了中國政府補貼、強制技術轉讓和侵犯知識產權等問題。

然而，中國商務部於北京時間7月31日公佈的聲明，未提及除農業以外的任何議題。