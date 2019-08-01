伊朗外長遭美國制裁　嘲諷美國人：關注我也要先被批准？

美國7月31日宣布對伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）實施制裁，扎里夫隨即在社交網站Twitter表示，感謝美國的制裁，並諷刺美方如此看重他，認為他的影響力足以威脅到美國議程。

扎里夫在Twitter表示，「美國針對我的原因，是我是伊朗『世界各地的主要發言人』，真相是（制裁對我）真的那麼痛苦嗎？它對我或我的家人沒有影響，因為我在伊朗以外的地方沒有物業或利益。謝謝你認為我對你的議程存在如此巨大的威脅。」

他之後繼續發文，諷刺美國總統特朗普（Donald Trump）身邊的鷹派官員指，「我們都知道，呼籲對話與和平是對『B隊』的存在有威脅。」「針對我的理由是基於我的言論的話，美國人是否需要『外國資產控制辦公室』（OFAC）的許可，才能閱讀我的文字或聽取訪談來與我接觸？」

美國財政部外國資產控制辦公室當地時間7月31日宣布，對伊朗外長扎里夫實施制裁。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，扎里夫協助伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）實行其「魯莽的議程」，指他是伊朗政權在世界上的主要發言人。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）31日亦在Twitter發文稱，美國制裁扎里夫是因為害怕他的談判技巧，美國領導人的愚蠢和不一致的極致點，就是他們不承認扎里夫對伊朗政策有影響力，但反而是最終無知地制裁他，「美國人非常懼怕扎里夫的邏輯及其談判技巧。」