韓日外長會議不歡而散 美國出面警告也無用

韓日外長會議無疾而終，日本仍堅持要將韓國排除出白色名單。美國在最後關頭向日本發出警告，但這個警告似乎來得有點晚。

8月2日的美日韓三方外長會議對韓國來説，是最後的機會。（VCG）

綜合媒體8月1日報道，泰國當地時間1日上午8時45分，韓日外長舉行雙邊會談。

韓聯社8月1日報道指出，韓日外長會談在十分「冷淡」的氣氛中開始，從媒體公開的畫面來看，兩國外長表情凝重，連問候的輕鬆對話都沒有。

會談結束後，韓國外交部長康京和表示，「日方並未就將韓國排除到白色名單外的問題做出任何明確答覆」，同時強調，「如果日本採取這樣的措施，將對韓日關係產生嚴重的影響」。

康京和表示，「日本提出對產品出口韓國採取限制措施的理由是安保問題，那麼我們也不得不重新考慮韓日安保框架問題」。

在回答韓國是否要重新考慮延長《韓日祕密軍事情報保護協定（GSOMIA）》期限的問題時，康京和迴應稱，「已經向日方表示過，韓日安保合作框架有可能會受到影響」，暗示日本在把韓國從白名單中移除後韓國將如何應對。

韓國外交部官員也在韓日外長雙邊會晤結束後接受記者採訪時透露，日方沒有太大變化，韓日雙方的隔閡還很大。

日本計劃於8月2日舉行的內閣會議上決定將韓國從白色名單中移除。從韓日外長會議上日方不冷不熱的態度來看，內閣的決定似乎已成定局。

此外，日本內閣官方長官菅義偉也於7月31日表示，「此次修改出口貿易管理條例是為了安全起見，其方針沒有發生變化，正在制定相關措施」。

不過，即將於8月2日召開的韓美日三方外長會談是最後一次機會，若美國在此次會議中能夠調解韓日兩國間的矛盾，緊張局勢仍有緩解的機會。但從目前日本的態度來看，美國在最後關頭的介入似乎有點晚。

日本《朝日新聞》8月1日報道稱，據消息人士透露，美國政府擔心安倍政權做出從白色名單中排除韓國的決定，因此對日發出警告稱，有可能對日本的立場發生批判性變化，認為「日本也不好」。但日本首相安倍晉三認為，與其響應美國的調解，不如讓美國儘早接受日本的想法，從而繼續向韓國施壓，解決日韓間的問題。