人頭價值百萬美元　拉登之子傳已身亡　曾揚言報復美國殺父之仇

美國媒體傳出消息，指蓋達組織（al-Qaeda）已故領袖拉登（Osama bin Laden）之子、哈姆扎（Hamza Bin Laden）可能已經身亡。哈姆扎的影響力，固不及惡名昭彰的父親，但他一直也是美國反恐戰的重點對象，而且他更是「價值不菲」，美國國務院3月才高額懸紅100萬美元（約780萬港元），追尋他的下落。

美國多間媒體7月31日引述匿名官員消息指，哈姆扎已死亡，但沒有透露具體細節，以及未説明哈姆紮在何時以及何地死亡。

「儲君」年齡仍是個謎

哈姆扎是誰？他是拉登和薩巴爾（Khairiah Sabar）所生的兒子，現年約30歲。外界一直不知道哈姆扎的確實出生日期，美國國務院列出哈姆扎的出生年份是1989年，另外也有指是1986年。據指，哈姆扎在沙特阿拉伯吉達（Jeddah）出生，當地除了是拉登家族世世代代的定居地之外，亦是拉登的母親和兄弟現居地。

2001年911恐襲事件後，哈姆扎長年在伊朗生活。哈姆扎之後與蓋達組織高層阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）的一名女兒結婚。2018年再傳出哈姆扎結婚的消息，他的家人接受英國《衛報》訪問時指，新娘是911恐襲事件頭號劫機犯阿塔（Mohammed Atta）的女兒。

年少的哈姆扎（Hamza Bin Laden）已經會在蓋達組織發布的影片中出現。（AFP）

揚言為父報仇 蓋達組織有力接班人

「儲君」哈姆扎自小已經出現在蓋達組織發布的影片。據指拉登與妻子一直都想讓他遠離戰事，但哈姆扎則很想上戰場，曾寫信向父親表達意願。911恐襲事件後，蓋達組織現任領袖扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）的副手馬斯里（Abu Khayr al-Masri）擔當起哈姆扎的導師。

2011年，美軍在巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）擊斃拉登，並從撿獲的文件得悉哈姆扎正接受培訓，準備成為蓋達組織下任領袖。面對喪父之痛，哈姆扎呼籲聖戰者向美軍報復，在華盛頓、倫敦、巴黎和特拉維夫發動戰爭，並叫阿拉伯半島的人民起來反抗。

直到近年，哈姆扎被視為扎瓦希里的副手，距離正式繼承父業只差一步。2019年2月，美國懸紅百萬美元追尋哈姆扎的下落，並形容他是蓋達組織正在冒起的領袖。同年3月，沙特決定禠奪哈姆扎的公民身份。外界相信哈姆扎在伊朗接受軟禁，亦有報道指他在阿富汗、巴基斯坦或敘利亞居住。

哈姆扎曾揚言要為父報仇，叔叔哈桑（Hassan）則表示：「我不想再經歷那種事。如果此刻哈姆扎在我面前，我會向他說『真主指引你。三思而後行。不要步你父親後塵，你正進入靈魂中可怕的部分』」。

哈姆扎的父親一度是美國當代反恐戰的頭號對象。2011年，美國擊斃拉登後，哈姆扎揚言要報殺父之仇，呼籲聖戰者發動襲擊。（VCG）

是生或是死？ 未能百分百證實

鑑於ISIS首腦巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）「死去活來」的先例，目前仍未能一口咬定哈姆扎真的已經不在人世。全國廣播公司（NBC）報道，美國收到情報指哈姆扎已死。而《紐約時報》則指，哈姆扎在過去兩年間已死亡，花了些時間確認死訊。報道亦提到，在哈姆扎之死一事上，美國有參與。

英國廣播公司（BBC）記者巴克勒（Chris Buckler）形容，美國對哈姆扎的了解少之又少，連他的確實年齡和藏身國家都無法確定。雖然911恐襲事件發生時，哈姆扎仍是孩童，但作為在仇美情緒下撫養成人的兒子，一直都對報仇有種執着。哈姆扎承繼拉登的血脈和大業，百萬美元的「價錢牌」突顯出哈姆扎構成的潛在危險，同時反映他對蓋達組織的象徵意義。