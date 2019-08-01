敏感時刻　蓬佩奧向王毅保證美國無意遏制中國發展

中國外交部長王毅和美國務卿蓬佩奧8月1日在泰國參加東盟外長會議期間，舉行雙邊會晤。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月1日在社交網絡推特（Twitter）上説，在曼谷同王毅就美中關係、朝鮮問題以及其他雙方關切的問題，深入地交換了意見。

蓬佩奧還説，只要能推進美國的利益，美國準備好同中國合作。

據路透社8月1日報道，王毅説，不管有多少問題出現，中美官員進行面對面的會晤很重要。

王毅還説，他和蓬佩奧討論如何促進雙邊關係穩定發展，蓬佩奧清晰表示，華盛頓無意遏制中國的發展，並且重申了美國對一個中國政策的承諾。

王毅還説，華盛頓有意重啟與朝鮮無核化對話，中國對此表示歡迎。北京願意為美朝對話重啟創造有利條件。

王毅和蓬佩奧的會晤正值中美第12輪談判結束之際，一如外界預期的那樣，這輪談判並沒有取得大的突破，中美貿易戰仍在繼續。

據悉，中美貿易戰已經持續了一年多，有分析認為，美國總統特朗普（Donald Trump）打貿易戰的一大目的之一就是為了延緩中國崛起和超越美國的步伐。在貿易戰的過程中，特朗普本人也多次直言不諱地説，是他阻止了中國超越美國。

特朗普2019年4月2日在一次春季晚宴上説，要不是他徵收了關税，中國經濟幾年之內就將會趕超美國。他説：「他們將會在很短的時間裏趕上我們，兩年內，在我任期結束的時候。如果你們的總統是一個一般的總統，他們將會趕上我們。但是現在呢，他們要花很長的時間才能趕上我們。」

特朗普6月10日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪時直言不諱地説：「我想要中國發展得很好，但是説實話，我不想他們和我們一樣好。」

特朗普還説，當中國在談《中國製造2025》時，他們的意思是，中國將在2025年變得更加強大，佔據主導地位。「我對習近平主席説，聽着，這冒犯了我。不能這麼做。現在他們不再使用2025計劃了，因為他完全理解了我們的意思。」