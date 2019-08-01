日本將決定是否把韓國踢出貿易白名單　美日韓外長周五會談

日本即將在8月2日舉行的內閣會議上，決定是否把韓國剔出貿易白名單，外界預計大有可能通過。至於希望作為「和事老」的美國，身在曼谷出席東盟外長會議的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將在同天下午，與日本、韓國外長舉行三方會面，試圖緩和兩方關係。

日本內閣或會在8月2日上午10時決定修改政令，把韓國剔出貿易白名單，一旦通過，將在21天後正式生效，屆時日本便會進一步擴大對韓出口限制，日本除食品與木材外的大部分商品，若遭認為或會轉用於軍事，企業需獲得政府批准才可把貨物出口至韓國。

康京和（右）8月1日與河野太郎（左）會面，但未能收窄分歧（美聯社）

文在寅緊急召開部長會議

韓國總統文在寅1日早上緊急召開超過2小時的部長會議，商討應對日本經濟報復的對策。報道指，文在寅很可能是收到了韓國外交部對於當天日韓外長會結果的報告，即是雙方未能收窄分歧，日本很可能把韓國移出白名單。

韓國外長康京和表示，若日本決定把韓國移出名單外，韓國也會採取相應的措施，並且不得不重新考慮韓日的安全合作體系。

日韓爆發貿易戰後，韓國大批民眾與商品杯葛日本商品（美聯社）

美日韓三方外長會

美國國務卿蓬佩奧、韓國外長康京和與日本外交大臣河野太郎，目前都身處曼谷出席東盟外長會議。韓聯社指，蓬佩奧2日將先會晤河野太郎，然後與康京和舉行會談，之後再三方一起會面。

外界將關注蓬佩奧能否緩和兩國的緊張關係，路透社之前引述一名美國高層官員指，華府提出日韓兩國簽訂「中止協議」（standstill agreement），為雙方爭取談判時間。