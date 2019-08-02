日本自7月初對韓國部分半導體制造原材料施行出口管制後，時隔28天再次採取「報復措施」將韓國剔出貿易白名單。對此，韓國方面表示將進行嚴厲回應。

日韓兩國分歧越來越大。（AP）

韓聯社8月2日報道，當地時間2日14時，韓國總統文在寅將在青瓦台主持國務會議，研究日本追加「經濟報復」的應對方案。其開場發言將向全國直播。

報道稱，開場發言中，文在寅預計就日本「白名單」事件，表明韓方立場和應對方向，並發表對國民講話。

而法新社報道，剛剛韓國對被日本剔除「白名單」一事表態稱，將嚴厲迴應日本的做法。

據悉，日本政府在2日的內閣會議中，正式決定將韓國排除出出口管控優待對象國，即貿易優惠「白名單」中。

日本政府決定將繼續加強對半導體原材料等三種類別商品的出口管控，並將於本月下旬將韓國排除出出口優待國名單。

報道還稱，日本今後還將擴大出口管控商品的類別。對於可能用於軍事用途的商品，也不排除將需要單獨簽署出口合同的可能性。

此前，日本外相河野太郎與韓國外長康京和8月1日在泰國曼谷舉行會談。此次會談持續大約1小時，期間雙方就強徵勞工問題、日方是否將韓國踢出「白名單」等問題進行交流。但日媒表示，此次會談中，日韓雙方各自表達了自方立場後，「宛如平行線」般無果而終。

隨後，韓國政府開始考慮各種後續應對措施，包括廢棄《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）等所有可用籌碼。