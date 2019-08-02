美國甘迺迪家族又一成員早逝　年僅22歲疑服藥過量亡

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的家族再次出現不幸的消息。家族中，年僅22歲的希爾（Saoirse Kennedy）8月1日疑因服用藥物過量死亡。

希爾是美國前司法部長和參議員羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）的孫女，而羅拔甘迺迪正是美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的弟弟。

《紐約時報》1日報道，現年22歲的希爾疑因服用藥物過量，從甘迺迪家族位於馬薩諸塞州的家中送往醫院救治，隨後院方於1日下午宣佈其死亡。

有甘迺迪家族成員在Twitter發文悼念希爾（網絡截圖）

甘迺迪家族在聲明中寫道「我們因失去心愛的希爾而心碎」，「她的生命裏充滿了希望、期待和愛」。希爾91歲的外婆、羅拔甘迺迪的遺孀艾爾（Ethel Kennedy）表示，「今天世界變得不那麼美」。

希爾曾在2016年為學生報紙撰文，講述自己與抑鬱症和精神疾病的抗爭。希爾當時寫道「抑鬱在我開啟中學時代期間紮根，將會伴隨我的餘生」。希爾形容，「深深的悲傷，就像一塊巨石壓在心口」。

2006年，希爾與母親出席公開活動（Getty Images）

由於甘迺迪家族多次遭遇不幸，有多人早逝，外界有部分人甚至認為這一家族受到「詛咒」。前總統甘迺迪及其弟弟羅拔甘迺迪均遭暗殺，而他們的兄長小約瑟夫甘迺迪（Joseph P. Kennedy Jr）在二戰中犧牲，其妹妹凱瑟琳甘迺迪（Kathleen Kennedy）在1949年死於空難，當時年僅28歲。

部分不幸身亡的甘迺迪家族成員：

甘迺迪總統的兒子小甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy Jr）於1999年因飛機失事死亡，當時他的妻子以及妻子的姐姐皆不幸罹難。至今，甘迺迪家族已經10多人因為非自然因素死亡。