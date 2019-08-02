美總統大選民主黨初選二辯 唯一華裔候選人表現突出

美國民主黨初選辯論第二場日前在密歇根州底特律市舉行，多位民主黨總統參選人就健保、移民、氣候、經濟、外交等多項議題展開辯論，華裔企業家楊安澤在辯論中表現亮眼，辯論結束後，他的粉絲數激增。

綜合媒體8月2日報道，7月30日、31日晚，美國民主黨初選第二輪辯論，20位民主黨參選人登台「論劍」，就多項議題展開激烈辯論，爭奪明年民主黨總統候選人資格。美前副總統拜登（Joe Biden）、華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）等10名參選人參加了31日晚的第二場電視辯論。

31日晚的辯論中，每位候選人至少有8分鐘的發言時間，其中，前副總統拜登發言時間近21分鐘，在所有參選人中，位列首位。楊安澤發言時間最少，只有8分半。不過，報道認為，楊安澤的表現非常亮眼。辯論結束後，他在推特上的競選賬號粉絲數激增，一夜之間新增10,486名粉絲。

楊安澤在辯論提到，上一次辯論結束後，媒體反覆提及的不是他在全國民調中排第四，而是他沒有打領帶。此次辯論依然沒有打領帶的他在談及就業議題時說，「我們沒有談論自動化和我們的未來，包括自動化讓400萬個製造業工作崗位消失的事實。就在密歇根，成千上萬的工作崗位消失了。」

「我們在這裏化着粧，背誦着用於攻擊別人的台詞，在這樣一個真人秀節目中扮演角色。這是為什麼我們選了一位真人秀明星總統的原因之一。我們應該聚焦在如何解決當今的挑戰，比如，20年後現在美國最常見的工作可能就會消失，或者大多數美國人付不起賬單。」楊安澤在結束陳詞中說道。

報道稱，此次辯論中，拜登毫無意外地成為「全場關注的焦點」，在近3個小時的辯論中受到了大部分競選人的「圍攻」。整場辯論中，拜登花了大部分時間來回應其他競選人的攻擊。

據悉，目前20位民主黨總統參選人中，只有7人有資格進入下一輪辯論，要獲得下一輪辯論的入場券，參選人必須同時滿足兩個條件：擁有13萬名捐贈者以及在4項民調中獲得至少2%的支持率。

截至8月1日，楊安澤和前城市與住房發展部部長卡斯特羅（Julian Castro）都已經擁有13名捐贈者，並在三項民意調查中獲得超過2%的支持率。距離9月份的下一次辯論只剩不到1個月時間，屆時楊安澤能否再次有機會在電視上發表自己的觀點，就看接下來他能不能在接下來的民意調查中獲得至少2%的支持。