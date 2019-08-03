美國與塔利班展開新一輪談判　美媒：將撤走部份駐阿富汗美軍

美國和武裝份子塔利班8月3日將舉行新一輪和談。《華盛頓郵報》1日引述美國官員報道，特朗普政府準備從阿富汗撤軍，換取塔利班的讓步，有望結束長達18年的戰爭。美國軍方和情報人員卻對恐怖組織ISIS所構成威脅的評估存有分歧，華府針對阿富汗的部署仍未有清晰方向。

美國和塔利班第八輪會談將於8月3日在卡塔爾首都多哈舉行。（AP）

報道指，駐阿富汗美軍數目將由大約1.4萬人削減至8,000至9,000人，而塔利班則需要停火和放棄與蓋達組織（al-Qaeda）勾結，並要與阿富汗政府磋商更大的和平協議。官員透露，有望在9月阿富汗大選前達成協議。

美國官員承認有理由擔心塔利班拒絕與蓋達組織決裂，或者會支持ISIS，但官員或仍會滿足於撤走部份駐軍的協議，打開談判的大門，並維持反恐任務。

塔利班一直形容阿富汁政府是傀儡政權，拒絕展開談判，直至與美國達成撤軍協議。

《紐約時報》報道，美國軍方和情報人員對ISIS的評估存有分歧。美軍的阿富汗指揮官認為，ISIS相關組織有能力對西方國家包括美國發動襲擊，事態愈來愈嚴重。但華府情報官員卻認為，在阿富汗的ISIS分部只是地區問題，對塔利班構成的威脅更大。

國防部和情報機關一直對塔利班的實力和美軍阿富汗軍事行動的效率有不同意見。現時特朗普政府內部對阿富汗戰爭未來的重點討論，在於是否要在阿富汗保留反恐部隊。