歐盟選出IMF總裁候選人　來自保加利亞現為世銀行政總裁

歐盟各國政府8月2日經過12個小時的商議後，終於解決各方分歧問題，決定提名現任世界銀行行政總裁、來自保加利亞的格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）為國際貨幣基金組織（IMF）總裁的候選人。

在歐盟國家代表的兩輪投票與磋商後，65歲的格奧爾基耶娃成功得到多數國家的支持，擊敗另一人選、荷蘭前財長迪塞爾布洛姆（Jeroen Dijsselbloem）。 歐元集團主席森特諾（Mario Centeno）恭賀她成為代表歐洲的候選人。

格奧爾基耶娃（前排左）曾與前IMF總裁拉加德（前排右）一起出席活動（Getty Images）

格奧爾基耶娃是誰？

格奧爾基耶娃1953年生於保加利亞首都索菲亞（Sofia），自小在共產主義的環境下成長，她的政治立場屬於中間偏右，她曾經擔任歐盟委員會副主席，目前是世界銀行行政總裁，是該行的第二把交椅。在這次IMF總裁人選提名的競爭中，她得到法國的強力支持。

若然最終格奧爾基耶娃當選，她將接任前IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）的位置，拉加德7月辭任國際貨幣基金組織（IMF）總裁，準備轉任歐洲央行總裁。

IMF未來也可能要為格奧爾基耶娃修改組織的年齡規定，按過去規例，IMF總裁要在65歲以下，故此IMF有可能要為她的任命改制。