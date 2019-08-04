美國德州沃爾瑪槍擊案　至少46人死傷　疑犯或曾發表白人主義言論

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美國德州艾爾帕索（El Paso）8月3日發生槍擊案，一名槍手闖入當地一間沃爾瑪（Walmart）並向人群亂槍掃射，導致最少20人死亡、26人受傷。墨西哥政府指有9名死傷者是墨西哥公民。槍手其後被警方拘捕，消息指他可能受到新西蘭基督城（Christchurch）的恐怖襲擊影響，當局正循仇恨罪方向調查。

美德州槍擊案：圖中名為哈爾伯格（Edie Hallberg）的女子之所以如此傷心，是因為她的母親案發時身在沃爾瑪，她一直找不到她。（AP）

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艾爾帕索警方發言人戈梅斯（Robert Gomez）表示，事發時沃爾瑪內有大約3000名忙於準備開學用品的顧客和100名員工，警員到場時，疑犯在沒反抗及執法人員沒開火的情況下被捕。戈梅斯形容這宗槍擊是前所未見。

當局沒有公開疑犯身份，美聯社引述兩名警方官員指疑犯是剛滿21歲的白人男子克魯修斯（Patrick Crusius），據稱是住在達拉斯。當地警方首長艾倫（Greg Allen）表示，調查人員正調查一份懷疑是槍手所寫的宣言，指他可能因仇恨而發動攻擊。

《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報道指，該份聲明在槍擊前不久在網上一個論壇公開，內容提到白人至上主義，而該論壇亦是基督城恐怖襲擊疑犯行兇前使用。德州傳媒報道，聯邦調查局正調查有關內容。

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（綜合報道）

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