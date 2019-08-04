中國拒與法國警方合作　或因不滿孟宏偉之妻受庇

法國媒體8月3日報道，中國政府在7月底向法國駐華使館安全專員宣布中斷所有中法警方合作，北京此舉或因不滿巴黎向國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉之妻Grace Meng提供政治庇護。

法國《世界報》（Le Monde）稱，中國政府在7月的最後一個星期，向法國駐華使館安全專員宣布中斷所有中法警方合作。

法國外交渠道消息說，北京此舉應該是因不滿巴黎對Grace Meng提供政治庇護。

孟宏偉2018年9月底從法國里昂國際刑警總部返回北京後失蹤，直到2019年6月，他在中國天津一間法庭上露面，因受賄罪被判刑。Grace Meng則在2019年5月15日獲得法國政治庇護。

前中國公安部副部長孟宏偉6月20日孟宏偉涉嫌受賄一案開審，他被指控收受財物共1446萬餘元人民幣，當庭表示認罪，法庭宣布擇期宣判。（中央電視台）

北京政府認為她被指控與孟宏偉同謀需受到司法追究，因此希望讓她返回中國，但她拒絕返回，而是決定與兩個孩子住在法國。

《世界報》還稱，由於她面臨被綁架的嚴重威脅，法國警方已加強對她的保護。

孟宏偉2019年6月20日被天津檢方指控在2005年至2017年期間，利用任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等職務上的便利或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，為有關單位和個人在企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，收受相關人員給予的財物，折合1,446萬多元人民幣。

孟宏偉當庭認罪，但Grace Meng在法國向媒體表示，她的丈夫沒有涉及腐敗，遭到中國當局逮捕是因為政治原因。