伊朗拘押再外國運油輪　1個月第3宗

路透社8月4日報道，黎巴嫩廣場電視台引述伊朗革命衛隊報道，伊朗在波斯灣扣押一艘外國運油輪，指控對方走私燃油到一些阿拉伯國家。這是伊朗1個月來第3度扣留外國油輪。

伊朗7月19日在霍爾木茲海峽扣押英國油輪史丹納帝國號（Stena Impero）及由英國運營的油輪梅斯達爾號（Mesdar），圖為史丹納帝國號。梅斯達爾號同日獲釋。（Reuters）

被外界視為親近伊朗革命衛隊的法爾斯通訊社（Fars news agency）報道，扣押行動是在7月31日進行。

伊朗新聞電視台（Press TV）引述伊朗革命衛隊指揮官齊拉希（Ramezan Zirahi）表示：「革命衛隊海軍在波斯灣拘押一艘外國運油輪，它在走私燃油到一些阿拉伯國家。它載有70萬公升燃油。油輪上來自不同國家的7名水手已被扣留。」

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述革命衛隊的聲明報道，運油輪在法爾斯島（Farsi island）附近被扣押，目前油輪已被移送到伊朗的布殊爾（Bushehr）。它走私的燃料也已依司法管轄權移交相關當局。

這是繼7月19日伊朗扣押英國運油輪史丹納帝國號（Stena Impero）後，再有外國運油輪被伊朗拘押。另一艘由英國運營的油輪「梅斯達爾號」（Mesdar）雖在同日被拘後，同日已獲釋。一艘阿聯酋小型運油輪麗婭號（MT Riah）7月15日在霍爾木茲海峽伊朗附近海域失去聯絡，革命衛隊7月18日表示在13日已將之扣留，並指控這艘懸掛巴拿馬國旗的運油輪走私燃料。

英伊關係自7月初起惡化。英國7月4日在海外屬地直布羅陀（Gibraltar）扣押伊朗運油輪「格雷斯1號」（Grace 1），指它違反歐盟的制裁措施，將燃油運到敘利亞。伊朗多次要求放行無果，威脅說會以拘押船隻作為回應。