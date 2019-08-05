納瓦羅向中國提要求：只有這樣做貿易戰才能結束

美國白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅8月4日在接受採訪時說，中國必須停止七種不當行為，美中貿易戰才會結束。

美國《國會山報》報道，納瓦羅（Peter Navarro ）說，中國「必須停止盜竊我們的知識產權，停止強迫技術轉讓，停止入侵我們的電腦，停止對我們的市場進行傾銷和讓美國公司倒閉，停止大力補貼國營企業，停止進口毒品芬太尼，並且停止操縱貨幣」。

針對美國向中國加徵關税對美國消費者的影響，納瓦羅指出，對中國加徵關税的做法還沒有直接影響到美國人，因為中國通過降低產品價格以及人民幣貶值來對付關税問題，不過他承認對中國加徵關税的做法是否最終有利於美國消費者是個較大的問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日連發四條推文宣布，將從9月1日起，向價值3,000億美元的中國商品加徵10%關税。

特朗普在推特（Twitter）中指，中方多次出爾反爾。數月前中方在簽署貿易協議之前，突然決定重議；中方答應購買大量美國農產品，卻仍然未兑現承諾。

據《華爾街日報》援引知情人士透露，特朗普提高對華關税的決定遭到了美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）與國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的一致反對。

但特朗普仍然堅持己見，並得到了白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）的支持。

美國彭博社8月1日評論稱，特朗普發出的最新威脅標誌着自6月底大阪特習會達成貿易戰休戰共識以來，特朗普所採取的最大規模升級貿易戰行動，給休戰協定帶來令人意外的終結。

對特朗普在中美上海談判剛結束後突然變臉的舉動，中方做出強烈反應。

北京時間8月2日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上回應稱，美方稱將於9月1日對3,000億美元中國輸美商品加徵10%關税，此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。

華春瑩強調，如果美方加徵關税措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，由此產生的一切後果全部由美方承擔。