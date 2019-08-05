美記者爆料投震撼彈：中國將要求國有買家停止進口美農產品

美媒記者在推特（Twitter）爆料稱，據稱中國將要求國有企業買家停止購買美國農產品。在特朗普宣布將對3,000億美元中國商品加徵10%關税後，中國再三警告將採取反制措施。

中國是美國大豆的重要買家，中美貿易戰使美國種植戶損失慘重。（VCG）

美國彭博社負責報道亞洲經濟新聞的記者Michelle Jamrisko8月4日在社交網站推特（Twitter）上爆料稱，據稱中國將要求國有企業買家停止購買美國農產品。

英國路透社對Michelle Jamrisko的消息予以了關注與報道，在介紹新聞背景時稱，此前，美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日在推特發文，宣布將從9月1日開始，對3,000億美元中國商品加徵10%的關税。

對特朗普上述突然升級貿易戰的舉動，中國做出強烈反應。北京時間8月2日，中國外交部發言人華春瑩與中國商務部新聞發言人均回應稱，如果美方加徵關税措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施。

據英國路透社8月2日報道，中國新任常駐聯合國代表張軍2日警告稱，如果美國想在貿易上打擊中國，中國將做出反擊。他說，中國正在準備反制措施。

特朗普為何在美中上海談判剛剛結束就對華採取極限施壓措施？特朗普在宣布對華加税的推文中稱，稱這是因為習近平未能兑現在大阪特習會所做出的購買美國農產品，以及停止向美國出售芬太尼等承諾。

美國《華爾街日報》8月4日報道了特朗普突然決定對華加税的決策內幕，知情人士稱，8月1日下午早些時候，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）自中國上海返美後，與其他顧問一起聚集在總統辦公室，就本輪美中談判向特朗普做匯報。

萊特希澤與姆努欽對特朗普說，他們沒有取得特朗普希望獲得的成果。

志在成功實現連任的特朗普急於向美國農民下保票，他希望從中國至少得到購買農產品的一些具體的承諾。但是萊特希澤與姆努欽並未給特朗普任何保證，這讓特朗普十分沮喪。

知情人士稱，特朗普隨後對團隊說出「關税」一詞，但遭到了除對華鷹派人士納瓦羅（Peter Navarro ）以外顧問們的一致反對。這隨後引發了持續將近兩個小時的激烈辯論。顧問們認為，對華採取新一輪加税行動將傷害美國經濟，並將進一步使美中關係緊張。

特朗普的顧問們最終做出讓步，隨後幫助特朗普起草了宣布對華加税的推文。