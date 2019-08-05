人民幣匯率跌破關鍵關口　西媒：中美經濟衝突出現新戰場

在中美貿易戰惡化和升級的背景下，人民幣兑美元匯率跌破7，西媒認為這是北京反擊美國的一個舉措之一。

人民幣匯率破7

北京時間8月5日上午9時16分左右，離岸美元兑人民幣跌破7關口，最高報7.0392。到了9時32分左右，在岸人民幣兑美元匯率也跌破7關口，最高報7.0262。同時，8月5日人民幣兑美元中間價跌破6.9關口，為2018年12月以來首次。

這一消息令不少業內人士都頗感意外。「突然破7也是出乎市場意料，我們以為還會拉鋸一段時間。離岸市場和在岸市場是聯動的，猜測這可能也和近期離岸市場的一些狀況有關，被抓住了做空機會。但人民幣匯率還是施行有管理的浮動匯率體制，監管部門對匯率的態度很重要，目前大家都在等待央行態度。」中國《21世紀經濟報道》援引北京地區某基金外匯交易經理的話說。

「我們完全沒有想到會突然下跌，此前以為談得差不多了，就增大了對人民幣進行遠期鎖匯的比例，但沒想到突然破7了。」中國浙江地區某紡織品出口企業負責人表示，「以往匯率下跌時候可能會遭遇客戶壓價，但自去年中開始經歷非常時期，壓價的行為還是比較少的，匯率下跌的確有利於出口企業的財務利潤增厚，尤其是紡織這類對價格比較敏感的產業。」

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自2015年811匯改以來，人民幣匯率經歷了多次即將「破7」的敏感時刻，但最後都在6.96關口止跌回升，如2016年12月底，在岸人民幣兑美元匯率最高報6.9633。

值得注意的是，在2016年12月28日深夜23時左右，彭博交易系統曾顯示匯率破7，但很快央行便出來闢謠，彭博也稱7其為錯誤數據，市場虛驚一場；而2018年4月後，人民幣匯率也是一路下跌，到了10月底，在岸人民幣兑美元匯率最高報6.9771，但隨着當時中美貿易摩擦的回暖，匯率再度回升。

對於人民幣匯率破7，中國人民銀行第一時間回應說，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關税預期等影響，今日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

值得一提的是，北京這次讓人民幣貶值正值中美貿易戰升級之際。由於對中美談判的進度感到不滿，美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日宣布，將於9月1日再對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。

西媒評論

美國有線電視新聞網（CNN）8月5日報道稱，人民幣兑美元匯率破7，這是一個關鍵的關口，人民幣已經有10多年沒有跌破這個門檻。這是中美貿易戰升級的最新迹象。

報道稱，市場將中國央行的決定視為給美國總統特朗普的「意向書」。

花旗集團策略師加格（Gaurav Garg）說，中國的決定或使得美中貿易談判更加複雜。美國對貨幣舉動十分敏感，已經在多個場合批評了通過操縱貨幣以抵消關税影響的做法，同時堅持把貨幣穩定作為美中協議的一個重要部分。

《紐約時報》也報道稱，這反應了中美貿易不斷惡化的程度，同時也表明了北京想要找到報復特朗普的方式的願望。

報道稱，中國央行5日的舉動不會改變中國與美國的貿易關係，但是人民幣兑美元匯率破7代表兩國經濟衝突出現了一個新的戰場。

美國官員，包括特朗普在內，一直都在批評北京操縱貨幣幫助出口商。一旦人民幣繼續貶值，特朗普政府將會將此視為對白宮追加關税的嚴重報復。

經濟學家候偉（Fraser Howie）說，此舉很容易被視為是為了應對貿易戰的貶值，以緩解壓力。從這個角度講，這是北京的無聲反擊。

香港獨立研究機構東方資本研究（Orient Capital Research）董事總經理科利爾（Andrew Collier），如果人民幣明天仍然在7以下，那將是北京將人民幣武器化，以提高出口的迹象。

報道稱，人民幣貶值能幫助中國廠商抵消不斷攀升的關税的影響。如果人民幣進一步貶值，特朗普政府有可能用更高的關税來施壓北京，以達成一份貿易協議。

彭博社報道稱，中國正在釋放信號表明，它準備好採取強硬手段。但是報道也指出，讓人民幣貶值對中國而言並非沒有風險，中國2015年中期也讓人民幣貶值，這導致了資本外流，引發全球市場動盪。

報道還指出，中國從美國的農產品進口是北京可以使用的另外一個武器。中國國有企業已經開始停止購買美國農產品。

英國《金融時報》8月5日報道稱，在中美達成協議的前景黯淡之後，人民幣破7。

澳洲國民銀行亞洲市場戰略與研究主管克里斯蒂·譚（Christy Tan）說，讓人民幣匯率破7會被視為對特朗普新關税迴應的一部分。

她說，人民幣並不是北京傾向使用的武器，但是中國顯然是沒有更多的商品可以徵税，以迴應美國了，貨幣就成了政策選項之一了。