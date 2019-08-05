巴西黑幫大佬喬裝少女逃走　醒目獄警當場揭穿真面目

巴西一名在眾「黑幫大佬」8月3日利用其19歲女兒前來探監的機會，與她交換衣服穿、戴上矽膠面具以及長假髮，然後混進一批同樣前來探望獄中親友的7名女性當中，企圖一同離開。不過他因表現得太過張及奇怪被獄警攔下，最終還是越獄失敗。

巴西逃獄：巴西黑幫大佬席爾瓦（Clauvino da Silva）8月3日換上女裝，戴上矽膠面具與長假髮逃獄，最終還是因為被醒目的獄警識穿而事敗。（AP）

這名以男扮女裝方式越獄的男子名叫席爾瓦（Clauvino da Silva），他是該國有力幫派「紅色司令部」（Red Command）的領袖之一。他趁女兒3日進入監獄探望他的時候與她互換衣服，他穿上緊身牛仔褲及粉紅色的汗衫，然後戴上矽膠製的面具與長假髮。他讓喬裝成男人的愛女返回監倉，自己則混入7名前來探監的女子當中，隨她們走出監獄。不過他因為走路奇奇怪怪，而被獄警攔下來。

巴西逃獄：獄警與男扮女裝的席爾瓦（Clauvino da Silva）交談時覺得情況可疑，並將他的假髮拿掉。（AP）

獄警與席爾瓦交談時發現後者雖在說話，但嘴部肌肉沒有抽動，於是覺得情況可疑，並將他的假髮拿掉。後來席爾瓦也脱下面具，並承認有意越獄，獄警指自己一開始便對席爾瓦的外表生疑，加上前來「探監」的7名女子似乎故意圍繞着希爾瓦，想避免被我們識破，於是引起他的疑心。

巴西逃獄：圖為席爾瓦（Clauvino da Silva）逃獄時穿戴的衣物、假髮與矽膠製面具。（AP）

事情發展到最後，席爾瓦的女兒與其中一名「探監」的女子送往警局接受盤問，席爾瓦也因為意圖越獄被送往另一個守衛超級森嚴的監獄，並將面臨紀律處分。