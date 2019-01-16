【墨西哥大毒梟案】古斯曼傳奇往事　兩度成功逃獄　豪宅設殺人房

墨西哥大毒梟，人稱「矮仔」（El Chapo）的古斯曼（Joaquín Guzmán Loera）因販毒及洗錢被捕案，2018年11月在紐約布魯克林聯邦法院開審。他的親信周二（15日）在法庭上指，古斯曼曾以1億美元（約7.8億港元）賄賂墨國前總統涅托（Enrique Pena Nieto）以換取自由，再度引發熱議。 古斯曼雖然被捕，但仍無阻這名矮仔在犯罪份子心中的「傳奇」地位，他的故事更被Netflix翻拍成同名電視劇《El Chapo》。隨着檢方提出更多證據及證人陸續出庭，有關這名大毒梟的所作所為亦愈揭愈多。 本文為你選取幾件「矮仔」的瘋狂往事，窺探這名惡貫滿盈罪犯的過去。

墨西哥大毒梟案：一代大毒梟「矮仔」古斯曼2016年1月被墨西哥擒獲，並在翌年被引渡到美國。圖為他2017年被引渡到美國。（法新社）

1. 豪宅設高科技殺人房

古斯曼在美國邊境的豪宅中有一間「有入無出」的神秘房間，這當然不是「安全屋」，而是古斯曼為心腹殺手「美洲虎」馬魯福（Antonio Marrufo）開設的「屠房」。

這間鋪滿白色瓷磚的「高科技殺人房」，除了有各式各樣的武器以供行刑，更有「人性化」的設備：良好的隔音功能確保殺人時的噪音不會外傳，又故意備有排水系統，以便在殺戮後更容易清理。

墨西哥大毒梟案：古斯曼非常富有，在美國邊境的豪宅更有一間「高科技殺人房」。不過他亦因長年被追捕而要匿藏在不同地方。圖為他2016年被捕時的藏身之處，位於他家鄉錫那羅亞州（Sinaloa）沿岸城市洛斯莫奇斯（Los Mochis）。（法新社）

2. 武器庫收藏應有盡有

這名大毒梟淨資產估計接近10億美元（約78億港元），並擁有不少珍貴財產，作為犯罪集團首腦的他更愛收集武器，由精美的槍械到威力十足的火箭炮都在他收藏當中。

古斯曼有鑽石鑲嵌的手槍及鍍金AK47步槍，不過這些都是小兒科，據指他2005年曾試過帶同反坦克火箭炮與親戚一起度假，閒時試射火箭炮放鬆心情。

另外，古斯曼除了擁有海濱別墅及遊艇，更有一個私人動物園，園內有獅子、老虎及鱷魚。

墨西哥大毒梟案：古斯曼熱愛收集武器，當中包括一把以鑽石鑲有他名字簡寫的手槍。（法新社）

3. 兩度逃獄如Prison Break​

矮仔曾兩度被墨西哥警方逮捕後以不同方式逃獄，最著名為2015年7月那次。當時他在監獄廁所的小洞通往地下隧道逃走。這條隧道深約15米、長達1500米，沿路有照明通風設備，還有電動車及路軌。

他逃獄後的同年10月曾在墨西哥叢林深處，接受荷李活影星辛潘（Sean Penn）秘訪，有關訪問及後刊登在美國流行雜誌《滾石》（Rolling Stone）。

墨西哥大毒梟案：古斯曼在2015年7月由監獄廁成功逃獄，圖為他逃走的地道入口。（法新社）

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4. 愛監聽身邊人 情婦兼任拆家

所謂「狡兔三窟」，電影中的大毒梟除了有不同藏身之處，亦有不同女伴相陪。古斯曼除了妻子科羅內爾（Emma Coronel）外，據指亦有多名情婦協助他販毒。

古斯曼會利用監聽及跟蹤軟件「Flexispy」監聽科羅內爾及情婦等50人，他通常會在結束通話後打開對方麥克風偷聽對方會講甚麼。這些昔日的監聽紀錄，如今成為聯邦調查局（FBI）上庭的證據。

《紐約每日新聞》（New York Daily News）透露古斯曼與其中一名情婦阿科斯塔（Agustina Cabanillas Acosta）的對話，指二人會在甜言蜜語之間，討論如何運毒及販毒。據指古斯曼曾為這名女子支付抽脂手術費用。

墨西哥大毒梟案：古斯曼被指會利用全天候監聽及跟蹤軟件監聽妻子科羅內爾及情婦等50人。圖為科羅內爾周一（14日）出席旁聽。（VCG）

5. 唔畀面=死路一條？

古斯曼世界十大惡人之首並非浪得虛名，雙手沾滿鮮血的他被指心狠手辣殺人如麻，他的販毒集團更不時在美國及墨西哥等地展開毒品戰爭，造成多人死傷。

案中關鍵證人、古斯曼副手桑巴達（Ismael Zambada）的胞弟捷西斯（ Jesus Reynaldo Zambada）在庭上憶述指，曾有一名前來講和的幫派領袖，因拒絕與主動示好的古斯曼握手，不久就與妻子就在戲院外被槍殺。

墨西哥大毒梟案：古斯曼被指心狠手辣殺人如麻，圖為他2016年被墨西哥擒獲。（法新社）

6. 被指巨款賄賂高官

古斯曼被指賄賂一大批墨西哥高官，以確保毒品業務在國內能順利進行。自稱是古斯曼得力助手的西富恩特斯（Alex Cifuentes）周二（15日）作供時指，古斯曼2012曾以1億美元賄賂時任總統涅托（Enrique Pena Nieto）​。

捷西斯又指控古斯曼曾以5000萬美元現金，賄賂前墨西哥公共安全部部長鲁纳（García Luna）。

墨西哥大毒梟案：自稱是古斯曼得力助手的西富恩特斯周二（15日）作供時指，古斯曼2012年10月在以1億美元賄賂時任總統涅托​。圖為涅托2016年相片。（美聯社）

7. 販毒數量驚人

這名全球最大販毒集團首腦被指在25年內，偷運逾155噸可卡因等毒品進入美國。一般而言，人們會把可卡因粉分成多行，以便出售或吸入。美國檢方形容這名大毒梟只需運毒四次，就能為全美國每人提供超過一行可卡因。

捷西斯甚至形容，古斯曼曾在1994年為逃避當局搜查，下令弄沉一艘載有20噸可卡因的船。

（綜合報道）